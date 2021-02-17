Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Normalleşme Süreci Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda pandemi nedeniyle uygulanan yasakların geleceği ve izlenecek yol haritası da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı yerli otomobil, restoran ve kafelerin açılma süreci, pandemi nedeniyle gelen yasakların ne zaman hafifletilmeye başlanacağı gibi noktalarda da açıklamalarda bulundu. Mart ayından sonra normale dönüş sürecinin başlayacağı ifade edildi.

Yerli teknolojilere özel olarak değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ay'a ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler, emin olun yalnızca birkaç adım ötemizdedir." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Türk Uzay Ajansı'nın yeniden yapılandırılması ve Ay'a ulaşma hedefi açıklandığı andan itibaren gündemde kendine yer bulmuştu.

Yerli otomobil konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, "Yerli otomobil, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak." dedi. Otomobilin birçok yenilikçi teknoloji ile birlikte geleceğini de söyledi.

Sanayi gelişmelerine de açıklamalarında yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi üretimindeki güçlü artış, Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacak nadir ülkelerden olduğunu bir kez daha teyit etti." dedi.

Restoran ve kafeler için yol haritası açıklanacak

Son günlerde pek çok söylentinin konusu olan restoran ve kafelerin açılması noktasında da Cumhurbaşkanı, "İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle uygulanan yasaklara da değinen Cumhurbaşkanı, "İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Buna göre illerimizi düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.