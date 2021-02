Çıkışının üzerinden 1 ay bile geçmeden 3 milyon satış yapan, eş zamanlı oyuncu sayısında rekordan rekora koşan Valheim; belki de 2021'in en büyük oyun sürprizi oldu. Peki Valheim sistem geresinimleri nedir, bilgisayarınız kaldırıyor mu? Gelin birlikte bakalım.

Oyun dünyasının yeni göz bebeği Valheim, daha henüz çıkışının üzerinden 1 ay bile geçmemesine rağmen rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Eş zamanlı oyuncu sayısında 500 bin gibi olağanüstü bir rakama ulaşarak Dota 2 dâhil birçok popüler Steam oyununu geride bırakan Valheim’in, şu an eş zamanlı oyuncu sayısında tek rakibi CS:GO oluyor.

5 kişilik bağımsız bir ekibin elinden çıkan ve bir Viking olarak Odin’in bile ziyaret etmekten çekindiği bir mitolojik evrende hayatta kalmaya çalıştığımız Valheim, birçok oyun türünün elementlerini harmanlayarak, ortaya güzel bir karmaşa çıkarıyor. Bu içeriğimizde Valheim sistem gereksinimleri nedir? ve Valheim oynayabileceğiniz bir bilgisayar ne kadara mâl olur? Yakından bakıyoruz.

Valheim sistem gereksinimleri:

Minimum: İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit) İşlemci: 2,6 GHz Intel Dual Core ve Amd muadilleri Bellek: 4 GB RAM Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 500 ve üzeri DirectX: Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Önerilen: İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit) İşlemci: 3,0 GHz Intel i5 ve üzeri Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ve üzeri DirectX: Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan



Son zamanlarda ultra yüksek grafikli, sistem zorlayan oyunlara yönelik ilgi bir nebze azalıyor gibi duruyor. Fall Guys ile başlayan düşük sistem gereksinimli fakat eğlenceli ve uzun ömürlü deneyim sunan oyunlar furyası, Valheim ile devam ediyor. Gerek şu an PC pazarındaki stok sorunlarından dolayı yükselen fiyatlar, gerekse yüksek grafiklerin her şey olmadığını fark eden oyuncu kitlesi sayesinde Valheim gibi oyunlar; işin deneyim kısmına yoğunlaşarak AAA oyunların çoğunun yakalayamadığı başarıyı birkaç hafta gibi komik sürelerde yakalamayı başarıyor. Dediğimiz gibi Valheim grafik gereksinimlerini düşük tutarak deneyim bakımından zengin ve hemen hemen herkesin evindeki bilgisayar ile oynayabileceği bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Valheim oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar?

Valheim sistem gereksinimleri alt başlığında da gördüğünüz üzere Valheim oynamak için yüksek donanıma sahip bir bilgisayara gereksinim duyulmuyor. Şu an piyasada bulunan veya bundan 4-5 sene öncesine kadar çıkış yapmış orta seviye birçok laptop, Valheim’i oynayabilecek seviyede olacaktır.

Güncel dizüstü bilgisayara ve fiyat durumuna baktığımızda 5.500 TL’den başlayıp 8.000 TL civarına kadar geniş bir yelpaze bizleri karşılıyor. Acer Nitro, Monster Abra gibi modeller bu fiyat aralığında indirimli hâlde bulunabiliyor. İkinci el laptop piyasasına baktığımızda ise 2.500 TL civarında 4.nesil Intel i5 işlemcili, GT 700 veya 800 serisi hârici ekran kartına sahip bilgisayarlar bulunabiliyor.

Masaüstü piyasası doğal olarak daha uygun fiyatlı olsa da özellikle ekran kartı stoklarının tüm dünyada tükenmesinden dolayı fiyat artışı gözlemleniyor. Yine de 4.000-5.000 TL civarında tamamen sıfır olarak monitör dâhil güzel APU sistemler toplanabiliyor. Bunun yanı sıra ikinci elde 2.000-3.000 TL civarına da Valheim ve daha birçok oyunu oynayabileceğiniz bir masaüstü sistem toplamak mümkün.

Valheim neden bu kadar fazla beğenildi?

Oyun dünyasında daha çok işin deneyim kısmına odaklanan oyunların artık ön plana çıkmaya başladığını belirtmiştik. Valheim ise bu oyunların en popüleri ve adeta canlı örneği olarak karşımıza çıkıyor. Göz alıcı grafikleri bir kenara bırakan Valheim, grafiklerin çok da iyi olmadığını bizlere unutturacak kadar fazla detaya ev sahipliği yapıyor.

Fakat detaylardan önce asıl önemli konu Valheim’in ortaya çıkardığı “güzel karmaşa” oluyor. Valheim kendine has bir oyun olsa da aynı zaman da kendine has olmayan bir oyun, tıpkı yine çok beğenilen Undertale gibi… Valheim ise bu güzel karmaşayı; rol yapma, hayatta kalma, dövüşe dayalı aksiyon ve daha birçok oyun türünden aldığı elementleri oldukça pürüzsüz bir şekilde birleştirerek ortaya çıkarmayı başarıyor. Hatta Valheim, çağ atlama özelliği ile Age of Empires’dan bir elementi ödünç alıp, oynanışına sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi başarıyor.

Hayatta kalma ve rol yapma kısmına oldukça fazla odaklanan Valheim’ın oynanışa etki eden detayları ilk başta üstesinden gelmesi zor gibi görünebilir. Fakat oyunun akışı içerisinde kaybolurken, ekstra çok bir çaba sarf etmeden bu detayları yavaş yavaş deneme-yanılma yöntemi ile öğreniyorsunuz. Valheim’ın sunduğu deneyimin başarısı ise yine bu detaylarda saklı oluyor. Hayatta kalma türünde daha önce çok görülmüş klişe elementlerin yanı sıra “Oyunda bu da mı vardı?” diyebileceğiniz birçok hayatta kalma elementi yer alıyor.

Örnek vermek gerekirse bir ev yaptığınızda evinizin kolonlarını düzgün yerleştirmezseniz bir süre sonra duvarlarınız çökmeye başlayabiliyor veya evinizi düzgün havalandırmazsanız ateş yaktığınızda karakteriniz dumandan boğulup ölebiliyor. Bu ve bunun gibi daha oynayarak öğreneceğiniz birçok detay, oynanışın tekdüzeliğini alıp götürürken, bizlere de sürekli yeni bir şeyler keşfettiğimiz heyecan dolu bir deneyim yaşatıyor.

Valheim sistem gereksinimlerine, Valheim oynayabileceğiniz bir bilgisayarın ortalama fiyatına ve oyunun ana hatlarına yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Valheim sistem gereksinimleri yönünden oyuncuları üzmeyen, düşük fiyatı ve sunduğu deneyim ile oyuncuları oldukça memnun eden bir oyun. Sizler de Valheim hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.