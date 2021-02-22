Valheim, Anlık Oyuncu Sayısı Rekorunu Kırdı

Valheim, eş zamanlı oyuncu sayısında yeni bir rekor kırdı. 502 bin oyuncu sayısına ulaşan Valheim, dünyanın en çok oynanan ikinci oyunu haline geldi. Dota 2'yi geride bırakan oyunun artık tek rakibi, anlık 1,1 milyon oyuncu sayısına sahip CS:GO.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Valheim isimli bir hayatta kalma oyunundan bahsetmiştik. Oyun, henüz çok yeni olmasına rağmen dünyanın en popüler oyunlarını geride bırakmış ve eş zamanlı oyuncu sayısında 350 bin bandını aşmıştı. Birkaç gün önce ise bu oyunun satış rakamının 3 milyon seviyesini aştığı ortaya çıkmıştı. Gelen son haberler, Valheim'ın yeni bir rekor kırdığını gözler önüne seriyor.

Valheim, dün itibarıyla anlık oyuncu sayısını 500 binin üzerine çekti. Bu da oyunun, Steam'de en çok eş zamanlı oyuncuya sahip ikinci oyun olmasını sağladı. Valheim'ın, maksimum eş zamanlı oyuncu sayısı 1,1 milyon olan CS:GO'ya ulaşması henüz erken olsa da mevcut veriler, oyunun Dota 2'yi geçtiğini ortaya koyuyor. Son haftaların popüler hayatta kalma oyunu, adını tarihe yazmayı başarmış gibi görünüyor.

5 kişilik ekipten görülmemiş başarı

Valheim, Iron Gate Studios isimli bir şirket tarafından geliştirildi. Sadece 5 kişilik bir gruptan oluşan Iron Gate Studios'un kurucu ortağı tarafından yapılan açıklamalarda, satış miktarının belirli bir düzeyde olacağını tahmin ettiklerini ancak milyonlarca satışın kendileri için de sürpriz olduğunu ifade ediyor. Ayrıca şirket, oyunun satış rakamlarından fazlasıyla memnun.

Valheim, görülmemiş bir başarıya sahip olsa da henüz erken erişim aşamasında. Yani oyuna getirilecek olan çok fazla şey var. Haliyle bu gelişmeler, oyunun kitlesinin de büyümesine yol açacak. Ayrıca şirket, önümüzdeki gün ve aylar için de güncelleme takvimini oluşturmuş durumda. Oyun güncellenmeye ve büyük yenilikler kazanmaya devam ederse, Valheim'ın CS:GO'nun 1,1 milyonluk eş zamanlı oyuncu rekorunu kırması işten bile değil.

Eğer sizler de bu oyunla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve oyunu 32 TL karşılığında satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Valheim'ın Steam listeleme sayfasına ulaşabilirsiniz.