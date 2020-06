Yılın Online Oyunu VALORANT Ücretsiz Yayınlandı [İndir]

Riot Games’in 2020 yılının başından beri kapalı beta sürecinde test ettiği yeni RPS oyunu Valorant’ın çıkış tarihi 2 Haziran olarak belirlendi ve oyun çıkış yaptı. Valorant nasıl oynanır, karakterleri kimlerdir, nasıl indirilir ve Valorant hesabı nasıl açılır gibi tüm sorularınızı yanıtladığımız içeriğimize gelin beraber göz gezdirelim.

2009’da League of Legends ile oyun dünyasına giriş yapan Riot Games, 2019 yılında gelecekteki projelerini duyurmuştu. Bu projelerin arasında League of Legends’in evreni Runeterra’daki karakterlerin hepsini barındıran kart oyunu Legends of Runeterra, LoL karakterlerinden ordu kurup savaştırdığınız Teamfight Tactics, LoL’ün mobil versiyonu olan Wild Rift ve herkesin merakla beklediği yeni nesil FPS oyunu Valorant bulunuyordu.

2020’nin başında kapalı beta sürecine giren Valorant, belirli bir süre boyunca Twitch üzerinden beta key dropları dağıtıyordu. Kapalı beta sürecini başarıyla tamamlayan Valorant’ın çıkış tarihi 2 Haziran 2020 olarak belirlendi ve oyun nihayet çıkış yaptı. Biz de sizlere Valorant’taki ajanların detaylarını, oyunun nasıl indirildiğini ve nasıl oynandığını anlattığımız detaylı bir rehber hazırladık. Gelin Valorant’a dair tüm sorularınızı yanıtlayalım.

Riot Games oyunu Valorant nedir, hangi türde ve rakiplerinden ne farkı var?

Riot Games’in geliştirdiği Valorant, bir RPS oyunudur. RPS’in açılımı ise Roleplay Shooter’dır. Oyunda çeşitli özgün yetenek setlerine sahip karakterlerle 5’e 5 takımlarla alana bomba kurma veya bombayı imha etme temasında savaşıyorsunuz. Bu kategorideki oyunlara örnek olarak Team Fortress 2 ve Overwatch’ı verebiliriz.

Riot Games’in piyasadaki tüm FPS oyunlarını yıllarca gözlemleyerek geliştirdiği Valorant’ta diğer oyunlardaki çoğu sorunlar giderilmiş. Örneğin Counter Strike: Global Offensive’de oyuncuların en çok şikayet ettiği şeylerden biri 128 tick rate sunucuların bulunmaması, CS:GO’daki sunucuların hepsi 64 tick rate’te çalışıyor. Valorant’ın sunucularının hepsi 128 tick rate’te çalışıyor.

Özellikle hile konusunda oldukça sert bir politikaya sahip olan Riot Games, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve League of Legends’taki hile engelleme sisteminin çok daha geliştirilmiş bir versiyonunu Valorant’a taşıdı. Hilecilerin direkt olarak IP banı yediği Valorant’ta hile ile karşılaşmanız çok zor.

Oyun genel hatları itibariyle CS:GO’yu fazlasıyla andırıyor. Oyundaki nişan alma sistemi, crosshair yerleşimi, silah satın alma menüsü, bomba kurma ve bomba imha etme mekanikleri ve silahların spray kontrolleri CS:GO’nun bir tık üstüne konulmuş hali diyebiliriz. Özellikle satın alma menüsünde direkt olarak takım arkadaşınıza silah satın alabilme veya satın almanızı iade edebilme mekanikleri CS:GO oyuncularının uzun süredir istedikleri bir şeydi.

Valorant hesabı nasıl açılır?

Adım #1 : Buradan League of Legends’in üyelik açma sitesine gidin.



: Buradan League of Legends’in üyelik açma sitesine gidin. Adım #2 : E-postanızı girin ve Başla yazan butona dokunun.

: E-postanızı girin ve yazan butona dokunun. Adım #3 : Doğum tarihinizi girip İleri’ye tıklayın.

: Doğum tarihinizi girip tıklayın. Adım #4 : Kullanıcı adı ve şifre belirleyin ve kullanım koşullarını kabul edin , ardından İleri’ ye tıklayın.

: Kullanıcı adı ve şifre belirleyin ve kullanım , ardından ye tıklayın. Adım #5: ‘Her Şey Tamam Mı?’ ekranının altında bulunan Hemen Katıl tuşuna basın ve işlem tamam.

Valorant hesabı açma işlemi aslında League of Legends hesabı açmaktan geçiyor. League of Legends’in resmî sitesine gidip hesap açtığınız zaman direkt olarak bir Riot Games ID’si oluşturmuş oluyorsunuz. Bu sayede Riot Games’in diğer oyunları Legends of Runeterra ve Valorant’ı da oynayabiliyorsunuz.

Valorant nasıl indirilir?

Adım #1 : Buradan Valorant’ın resmi internet sitesine gidin.

: Buradan Valorant’ın resmi gidin. Adım #2 : Sağdaki kırmızı renkteki Download butonuna tıklayın.

: Sağdaki kırmızı renkteki butonuna tıklayın. Adım #3 : Dosyayı çalıştırın ve Valorant’ı kurmak istediğiniz dizini seçin .

: Dosyayı çalıştırın ve Valorant’ı kurmak istediğiniz . Adım #4: Riot Games ID’nizi girin ve oyuna giriş yapın.

Valorant’ın beta dönemindeyken indirmeniz, Twitch’ten Valorant beta key düşürmenize bağlıydı. Şimdi ise oyunun çıkış yapmasıyla Valorant’ın resmi internet sitesine gidip dosyayı indirip çalıştırmanız halinde oyunu kurduğunuz gibi giriş yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken Riot ID’nizi girmek ve oyunu başlatmak.

Valorant nasıl oynanır?

Valorant, piyasadaki tüm rekabetçi FPS oyunlarındaki iyi özellikleri toplayıp bir araya getirip ve üstüne yeni şeyler koyduğundan dolayı kendisine yeni nesil bir FPS diyebiliriz. Bu yeni nesil FPS oyununa adapte olabilmek için ilk başta silahlarınızın yanı sıra karakterlerinizin yeteneklerine de alışmanız gerekiyor. Oyundaki her raunt başında silahların haricinde yeteneklerinizi de satın almayı unutmamalısınız.

Yeteneklerinizin kullanımı ise çok kritik. Her bir karakterin yetenek seti ile kurduğunuz takım kompozisyonları rakibinize üstünlük sağlamanızda büyük rol oynayacak. Bunun dışında tabii ki bir klasik FPS mekaniği olarak nişan almanıza güvenmeniz gerekiyor. Bombayı rakibinizin üslerinden birine kurmayı veya rakiplerinizin üssünüze bomba kurmasını engellemeyi deneyerek oynadığınız Valorant, sizlere eğlenceli bir deneyim katacak.

Valorant karakterleri:

Brimstone

Jett

Phoenix

Sage

Omen

Breach

Raze

Cypher

Sova

Viper

Reyna

Brimstone

Daha çok harita kontrolü üzerine tasarlanmış olan Brimstone, hatırı sayılır bir alanı ateşe veren bir bombaya sahip ve bu sayede çatışmayı anında istediği gibi ikiye bölebiliyor. Bunun dışında kendisi görüş kısıtlayan bir duman bombasına sahip. Bir yeteneği de kendisine ve takım arkadaşlarına saldırı hızı sağlayan bir işaret bırakmasına yarıyor. Ultisi ile de rakibe aynı Call of Duty’deki gibi hava saldırısı gönderiyor.

Jett

Entry Fragger rolündeki Jett’in ilk yeteneği yüksek yerlere çıkabilmesini sağlayan sıçrama yeteneği. İkinci yeteneği ise anında yer değiştirebileceğiniz atılma yeteneği. Bir diğer temel yeteneği ise görüş kısıtlayan bir sis bulutu oluşturması. Jett’in ultisi ile rakiplerinizi bir vuruşta öldürebileceğiniz bıçaklar fırlatabiliyorsunuz.

Phoenix

Valorant’ın Jett’den sonra en popüler karakteri olan Phoenix, entry fragger rolünde. Kendisinin ilk yeteneği 90 derecelik bir açıyla köşelerden fırlattığınız patlayan bir küre göndermenize yarıyor. Bu da rakipleri kör ediyor. Diğer bir yeteneği ise rakiplerine hasar veren bir alev küresi atmasına yarıyor. Üçüncü yeteneği ise içinden geçen rakiplerin hasar aldığı ve görüş kısıtlayan bir duvar oluşturmasını sağlıyor. Ultisi ile ölmeniz durumunda haritada işaretlediğiniz yere ışınlanmanıza ve yeniden canlanmanıza yarıyor.

Sage

Valorant’ın iyileştiricisi Sage, takımı ayakta tutan en iyi karakterlerden biri. İlk yeteneğiyle rakiplerini yavaşlatan bir küre fırlatabilen Sage, diğer yeteneğiyle bir takım arkadaşını veya kendini iyileştirebiliyor. Üçüncü yeteneğiyle geçilmez bir duvar örebilen Sage’in ultisi ise ölen bir takım arkadaşını diriltmesine yarıyor.

Omen

Aynı Brimstone gibi Omen karakteri de harita kontrolü üzerine tasarlanmış bir karakter. Omen’in ilk yeteneği onun rakibin menzilini kısıtlayan bir gölge atışı yapmasını sağlıyor. İkinci yeteneği ise bir gölge küresi fırlatarak bunu yapıyor. Üçüncü yeteneği ise aynı Jett gibi atılmasına yarıyor. Ultisiyle Omen haritanın istediği yerine ışınlanabiliyor.

Breach

Breach, isminden de anlaşılabileceği üzere rakibi yarıp geçmek üzerine tasarlanmış bir karakter. İlk yeteneğiyle duvarlardan geçen ve yavaş aktifleşen bir şok dalgası gönderiyorsunuz ve isabet eden rakipler büyük hasar görüyor.

İkinci yeteneğiyle yine duvardan geçen ancak bu sefer hızlı işleyen bir şok dalgası gönderiyorsunuz ancak bu rakipleri sadece kör etmekle kalıyor. Üçüncü yeteneğiyle rakipleri sarsan bir şok dalgası oluşturuyorsunuz. Ultisi ile haritadaki herkesi yere deviren bir deprem yaratıyorsunuz.

Raze

Valorant’ın dövüşçü karakterlerinden olan Raze, rakiplerine patlayarak hasar verebilen bir tekerlekli drone gönderebiliyor. Bir diğer yeteneğiyle de rakiplerine parça tesirli el bombası atıyor. Üçüncü yeteneği de zemine yapışan bir patlayıcı göndermenize yarıyor. Ultisi ile de yüksek hasar veren bir roket atışı gerçekleştiriyorsunuz.

Cypher

Kaşif yeteneklerine sahip Cypher’ın bahsedeceğimiz ilk yeteneği, rakiplerini yavaşlatan ve görüşlerini kısıtlayan bir siber kafes atması. İkinci yeteneği ise orada bulunmasanız bile gözleyebileceğiniz bir kamera yerleştirmesi. Bir diğer yeteneğiyle de Cypher rakiplerini sabitleyen ve hasar veren bir bubi tuzağı kuruyor. Ultisi ise ölen bir rakibin üzerinden diğer rakiplerin o an bulunduğu yerleri ortaya çıkarıyor.

Sova

Entry fragger rolündeki Sova, rakiplerine hasar veren bir şoklayıcı ok fırlatıyor. Fırlattığı diğer bir ok ise rakibin yerini açığa çıkarıyor. Üçüncü yeteneği uçan drone’u ile de rakiplerini gökten gözlemleyebilen Sova’nın ultisi ile duvarlardan geçip rakiplere hasar veren bir ok fırlatabiliyorsunuz.

Viper

Viper’ın ilk yeteneği yere dağılan bir zehir tüpü atmasını sağlıyor. İkinci yeteneği ise tüm raunt boyunca duran bir gaz bulutu oluşturuyor ve içindeki herkesin görüşü kısıtlanıyor. Üçüncü yeteneği ise uzun bir hat boyunca bir gaz duvarı oluşturuyor. Ultisiyle Viper’ın etrafına patlayan gaz bulutları dağıtmasına yarıyor.

Reyna

Meksikalı bir vampir olan Reyna, özel gücüyle rakiplerinin kalbini sökmek için geliyor. Bu yetenek ile aynı zamanda canını dolduran Reyna, kendi gücünü de artırıyor. Karakterin bir diğer yeteni ise gizlilik ve duvarlardan geçebilmek üzerine.

Valorant sistem gereksinimleri:

Minimum:

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R5 240 / Intel HD Graphics 3000

RAM: 4 GB

Depolama alanı: 8 GB

İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD A8-7650K

DirectX: Sürüm 11

İşletim sistemi: Windows 7,8, 10 64-bit

Önerilen:

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 380

RAM: 4 GB

Depolama alanı: 8 GB

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

DirectX: Sürüm 11

İşletim sistemi: Windows 7,8, 10 64-bit

Valorant’a yeni başlayacak için temel düzeyde tüyolar:

Duraksayarak ateş edin

Aynı CS:GO’da olduğu gibi Valorant’ta da hareket halindeyken nişan aldığınız yere ateş etmeniz durumunda mermileriniz crosshair’in olduğu yönde gitmeyecektir. Bu yüzden bir rakip gördüğünüzde koşarak ateş etmek yerine durup ve eğilip ateş etmeniz nişan almanızı kolaylaştıracaktır. Bunu alışkanlık haline getirmeyi ihmal etmeyin.

Takımınızla iletişimde kalın:

Tüm çevrimiçi rekabetçi oyunlarda olduğu gibi Valorant’ta da takım içi iletişim çok kritik bir unsurdur. Eğer takım arkadaşlarınızdan rakiplerinize dair bilgi almaz veya siz bilgi vermezseniz kolayca raundu kaybedebilirsiniz. Rakibinizi en son nerede gördüğünüzü, bombanın düşüp düşmediğini, nereden ses aldığınızı ve durumunuzu takım arkadaşlarınıza sürekli bildirin.

Hızlı koşmak için bıçak seçin:

Eğer güvenli bir bölgede olduğunuzdan eminseniz kesinlikle elinizde silahınız değil bıçağınız varken hareket edin zira elinizde bıçak varken çok daha hızlı hareket ediyor olacaksınız. Bu durum özellikle düşmanlarınıza flank atarken (arkalarından dolaşıp beklenmedik saldırı yaparken) işinize çok yarayacaktır.

Yeteneklerini kullanmayı ihmal etmeyin:

Valorant karakterlerinin hepsi aynı Team Fortress 2 veya Overwatch’taki karakterler gibi özel ve spesifik yeteneklere sahip. Örneğin Jett ile bir duman bulutu oluşturup görüş kısabilir, yüksek yerlere zıplayabilir ve fırlatma bıçaklarıyla tek atabilirsiniz. Veya Raze ile rakiplerinizin üzerine gidip patlayan bir drone gönderebilirsiniz. Bu tip yetenekleri doğru kullandığınız zaman rakiplerinize büyük üstünlük sağlarsınız.

Sol tıka basılı tutmak yerine seri şekilde tıklayarak ateş edin

Valorant içerisindeki her silahın kendine has bir spray şeması var, bu yüzden farenizin sol tıkına basılı tutup taradığınız zaman mermileriniz belirli bir şekil eşliğinde dağılarak gidecek. Bazıları sola, bazıları sağa bazıları ise yukarı gidecek. Bu sebeple CS:GO’da sıklıkla kullanılan ‘tap fire’ tekniğini kullanmanızı tavsiye ederiz. Farenin sol tıkına basılı tutmak yerine teker teker ama hızlıca ateş etmek nişan almanızı fazlasıyla geliştirir.

