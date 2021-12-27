VALORANT'ta Kadın Oyuncuya Yönelik Mide Bulandıran Taciz

Gözde isimli bir Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımla birlikte Türkiye’deki tüm oyuncuları ve oyun dünyasını ilgilendiren bir olaya yer verdi. Gözde, VALORANT oynadığı sırada akla hayale sığmayan sözlerle taciz edildi.

Boş vakitlerimizde eğlenmek için oynadığımız çevrimiçi oyunlar, ne yazık ki bazen psikolojik bir cehenneme dönüşebiliyor. En mutlu gününüzü yaşadıktan sonra bile oyun içinde bir oyuncunun size karşı söylediğini okuduğunuz/duyduğunuz anda çevrimiçi dünyaya ne kadar alışık olsanız da çeşitli kötü hislere kapılabiliyorsunuz. Belki siniriniz atıyor, belki de derin bir üzüntü yaşıyorsunuz ve söylenenleri hep aklınızın bir köşesine kaydediyorsunuz.

Çevrimiçi dünyada, çevrimiçi olmanın ve yalnızca bir takma isim arkasına saklanmanın verdiği gazla size ya da başkalarına karşı ağzına geleni söyleyen tipler bolca bulunuyor. Bugünse bunun en çirkin örneklerinden biri, duyunca midenizi kaldıracak düzeyde lafları ağzına alan bir takım VALORANT oyuncusu, sosyal medyanın yeni gündemi oldu.

Bir insandan çıkması mümkün olmayan o ifadeler

Twitter’da, ‘@gosdegoktan’ tarafından oyun içinden paylaşılan güncel bir olay, oyun içinde kendisine yönelik yapılan sözlü tacizi, söylenen hakaretleri ve edilen küfürleri gösterdi. Anonim kalmasıyla ağzına geleni söyleyebileceğini düşünen siber zorbalar, ne yazık ki buzdağının görünen yüzü.

Video, normal şartlarda asla haberlerimizde yer vermeyeceğimiz ağır küfürlere ve ifadelere yer vermektedir. 18 yaşından küçüklere kesinlikle uygun değildir!

Gözde’nin açıklamaları:

Oyun içinden bir başka klip (Aynı şekilde ağır küfürlere ve ifadelere yer vermektedir. 18 yaşından küçüklere uygun değildir.)

Gözde’ye destek ve olaya tepki çığ gibi büyüdü:

Peki ne olacak bu oyunlardaki durum?

Eğlence amaçlı, belki de biraz rekabet için girdiğiniz bu tür oyunlarda ve ortamlarda bu kadar ağır olmasa da ağır ifadelerle karşılaşmak fazlasıyla olası. En ufak yanlışınız, söylediğiniz ya da yaptığınız bir hareket, karşı tarafın size saldırmasına yol açabiliyor. Bundan kaçınmak için temel çözüm, bu oyun ve platformlara tek başınıza değil, yalnızca arkadaşlarınızla girmek olsa da bu şart da tek başınızayken bu yerlerde girmenizi engelliyor.

Dolayısıyla oyunlarda ya da herhangi bir platformda psikolojinizi boş yere olumsuz etkilememek için kendinizi içinde bulunduğunuz ortamdan bu kişilerin sizinle konuşmalarını ya da yazışmalarını engelleyerek soyutlayın. Bu kişileri de oyunun ya da platformun yöneticilerine bildirin.

‘Bildirme’ konusu da aslında burada apayrı bir tartışma konusu açıyor. Burada örneğimiz olan VALORANT, neredeyse diğer tüm oyunların aksine sesli konuşmaları da cezalandırabiliyor. Fakat bu cezalandırmalar, yalnızca oyunlarda iletişim kuramama ve oyunlara katılamama gibi cezalardan oluşuyor. Yalnızca VALORANT değil, hiçbir oyunda bırakın gerçek hayatı, bu tür oyuncuların hesapları tamamen yasaklansa bile geri dönmelerini engelleyecek bir sistem bulunmuyor. Bu sistemin kurulup kurulamayacağı da başlı başına yeni tartışmalar açıyor da açıyor…

Sonuç olarak çevrimiçi dünyada bu tür davranışları engelleyebilecek hiçbir kalıcı çözüm bulunmuyor. Dolayısıyla bu dünyalara giren bireyler olarak bunlardan uzak durmak için çözümlere değil, kendi önlemlerimize sahip olmak zorundayız. Gerektiği zaman insanları susturmayı, gerektiği zaman oyundan çıkmayı, gerektiği zaman da çevrimiçi dünyaya ara vermeyi, hiçbir zaman da bu kişilerle muhatap olmamayı unutmamalıyız.

Fakat bugünkü örnekteki gibi bir kadınsanız, en azından bunları engelleyebilecek yeni bir sistem gelene kadar bu tür ahlaksız, insan görünümlü yaratıklara karşı çok daha tetikte olmanız gerektiği ne yazık ki eğer acı bir gerçek.