Valorant Oyuncularının Konuşmaları Kaydedilecek: İşte Nedeni

Riot Games, 13 Temmuz itibarıyla Valorant oyuncularının seslerini kaydedeceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilen yeni bir özellik için bu kayıtlara ihtiyaç var. Peki Riot Games, oyuncuların seslerini kaydedip ne yapacak?

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Riot Games'ten ücretsiz birinci şahıs nişancı oyunu Valorant ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Valorant'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda, kullanıcıların seslerinin artık kaydedileceği ve gerekli görüldüğü durumlarda bu ses kayıtlarının dinlenebileceği ifade edildi. Peki Riot Games, neden böyle bir şey yapmaya karar verdi?

Riot Games, Nisan 2021'de gizlilik politikalarını güncellemiş ve kullanıcıların seslerini kaydedebileceğini söylemişti. Ancak bu politika değişikliği, şimdiye kadar uygulamaya geçmemişti. 13 Temmuz itibarıyla bu durum değişecek. Yalnızca Kuzey Amerika'daki İngilizce konuşan oyuncuların sesleri kaydedilecek. Riot Games, yeni bir özellik için buna ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

Nefret söylemleri ve tacizle mücadele için kullanılacak

Riot Games tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcıların seslerinin kaydedilecek olmasının nedeni, nefret söylemi ve tacizle mücadele. Geliştirici ekip, bazı algoritmalar geliştirdiğini, bu algoritmaların makine öğreniminin sağlanabilmesi için oyuncuların sesine ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Henüz beta kapsamda olan sistem küresel olarak yayınlandığında; nefret söylemi, küfür veya taciz nedeniyle şikayet edilen oyuncuların sesleri analiz edilecek. Eğer şikayet nedeni doğruysa, o oyuncuya ceza verilecek.

Riot Games'e göre Valorant'ın ses kayıt özelliğinden kaçmanın hiçbir yolu yok. Oyuncuların bu özellikten kaçabilmelerini sağlayacak olan tek şey, sesli iletişimi tamamen kapatmak olacak. Böylesi bir durumda yapılabilecek tek şey ise Discord benzeri üçüncü taraf bir yazılım kullanmak olacak. Riot Games'in yeni kararı, ağzı bozuk oyuncular için caydırıcı olacak gibi görünüyor.