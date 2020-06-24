Riot Games, Valorant Rekabetçi Modun Ertelendiğini Açıkladı

Valorant, yeni 1.02 güncellemesiyle birlikte Rekabetçi moda kavuştu. Ancak Riot Games, oyuna yeni eklenen modda tespit edilen hatalar nedeniyle Rekabetçi Modu ileti bir tarihe erteledi.

League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games'in bu ayın başlarında yayınladığı yeni çok oyunculu FPS oyunu Valorant, ikinci güncellemesini aldı. Valorant'ın yeni 1.02 yaması, karakter dengelemelerinin, hata düzeltmelerinin ve arayüz güncellemelerinin yanı sıra Rekabetçi moduyla dikkat çekti.

Oyuncuların başarı sırasına göre derecelendirilmesini sağlayacak olan mod, oyuncular arasındaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Ancak Valorant'ın Rekabetçi mod, güncellemeyle oyuna dahil olmasına rağmen henüz erişime sunulmadı. Riot, sosyal medyada yaptığı açıklamayla modun neden geciktiğine açıklık getirdi.

Valorant Rekabetçi Mod için birkaç gün daha beklemek gerekecek

Riot, Valorant Twitter hesabından yaptığı duyuruda, oyun modunda rekabeti riske sokan bir hata bulduğunu ve bu yüzden Rekabetçi modu bir süre kapalı tutacağını açıkladı. Gecikme için oyunculardan özür dileyen geliştirici, düzeltme için olabildiğince hızlı çalıştıklarını ve sorunun çözülmesiyle Rekabetçi modu açacaklarını belirtti.

Rekabet modunun ne kadar süre kapalı kalacağına da açıklık getiren Riot, modun tahmini olarak bir veya iki gün sonra etkinleştireceğini söyledi. Riot Games'in duyurusu; Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Brezilya'da yayınlanan yamalarda bazı hatalar farkettiğini açıklamasının ardından geldi. Anlaşılan Valorant'ın rekabeti kızıştıracak modu için kısa bir süre daha bekleyeceğiz.

Valorant'ın 1.2 yamasıyla birlikte Rekabet modu üzerinde bazı değişiklikler de yapıldı. Dereceli kademelerinin simgeleri güncellendi ve zirvedeki Valorant kademesine Işıyan adı verildi.

Dereceli yerleştirmelerinde arkadaşlarınızla birlikte oynarken yaşadığınız beceri farklılıkları için mevcut aralık genişletildi.