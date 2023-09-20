Counter Strike 2'nin X (Twitter) hesabından yapılan bir paylaşım, oyunun 27 Eylül Çarşamba günü piyasaya sürülebileceğini gösterdi.

Valve, geçtiğimiz mart ayında oyunseverlerin yolunu gözlediği Counter Strike 2’yi resmen duyurmuştu. Birçok yeniliği beraberinde getirecek oyunun, CS:GO’ya ücretsiz bir güncelleme olarak geleceği açıklanmıştı. Oyuncular da o zamandan beri yapımın çıkmasını bekliyordu.

Counter Strike 2, şu anda sınırlı sayıda oyuncunun erişebildiği sınırlı test aşamasında. Geniş çapta çıkış tarihi konusunda ise kesin bir bilgi yok. Ancak Valve’ın Counter Strike 2’nin sosyal medya hesabından geçtiğimiz dakikalarda yaptığı bir paylaşım, oyunla önümüzdeki hafta buluşabileceğimizi gösteriyor.

CS2 hesabı tarafından yapılan paylaşım:

Oyun devi CS2’nin X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada takipçilerine “Önümüzdeki çarşamba ne yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi oyunun 27 Eylül Çarşamba günü çıkabileceği söylentilerini ortaya çıkardı. Birçok kullanıcı, heyecanlanarak bu paylaşımı oyunun çıkış tarihi olarak yorumladı. Valve, CS2’yi ilk duyurduğunda oyunun yaz aylarında çıkacağını ifade etmişti.

27 Eylül tarihiyle ilgili hâlen kesin bir şey söylemek mümkün değil. Valve’ın oyunları için acele etmediğini biliyoruz. Bu yüzden CS2’nin o tarihte gelmeme ihtimali de var. Gerçekten 27 Eylül Çarşamba günü çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.