Uzun yıllardır aktif oyuncusu en fazla olan oyunlardan biri olan Counter-Strike'ın içinde, aslında fark etmediğimiz veya fark edip kurcalamadığımız birçok detay var.

Counter Strike, uzun yıllardır aktif oyuncu sayısı en fazla olan oyunlardan birisi. Ülkemizde de neredeyse çıkan tüm versiyonları oldukça rağbet görmüş durumda.

Uzun yıllardır yarın yokmuşçasına oynanmasına rağmen, hâlâ gözümüzden kaçabilen detaylar var.

İlk olarak bu detaylara değinelim. Sonrasında oyundaki grafitilerin hikâyelerine ve oyun hakkındaki bazı teorilere değineceğiz.

Dust 2 haritasında A Side’da Goose diye adlandırdığımız yer, aslında haritanın yapımcılarından biri olan Minh ‘’Gooseman’’ Le’ye göndermedir.

Counter Strike Global Offensive’de aslında daha fazla silah olması planlanmıştı. Bunlardan bazıları çoğumuzun PUBG, Fortnite gibi oyunlardan aşina olduğu, aslında CS:GO’nun logosunda bile bulunan ‘’SCAR-L’’ silahıydı.

CS 1.6’da bulunan ‘’cs_havana’’ haritasında, ünlü komünist devrimci Ernesto Che Guevera’nın posterine yer verilmiştir.

CS:GO’da bulunan Inferno haritasında apartmanlar üzerinden B’ye giderken, kapısı aralanmış bir odada bulunan bilgisayarın içinde, çıkması düşük ihtimal olan ve dikkat gerektiren CS 1.0’ın ana menüsüne rastlayabilirsiniz.

CS:GO’da ölüm maçı modunda bulunan her bir tavuğu katletmek size +1 puan ekler.

CS:GO’da oyunun en nadir kaplamalardan biri olan M4A4 HOWL ilk çıktığında gayet normal bir şekilde ulaşılabilen bir kaplamaydı.

Daha sonra tasarımının çalıntı olmasının fark edilmesiyle beraber, kaplama alanlar mağdur olmasın diye bu kaplamaya özel, oyuna yeni bir kaplama türü geldi: Kaçak.

CS:GO’da içinde en çok araba olan harita Dust 2’dir.

CS:GO’da bazı haritaların kalkmasıyla beraber hile kullanmadan tüm başarımları almanız imkansızdır.

CS 1.6’da rehineler kendi başlarına hareket edebiliyorken, CS:GO’da rehineleri sırtınıza alıp götürmek zorundasınız.

CS:GO’da Cache haritasında CT’lerin doğduğu alandaki yanan varile girersek canımız azalır.

CS:GO’da Inferno haritasında T’lerin doğduğu alandaki zile sıkarsanız zilden ses çıkar. Bunu arkadaşlarınızın başını ağrıtmak için kullanabilirsiniz.

CS:GO’da Mirage haritasında B apartmandaki kovanın içine Flash atarsak kör olmayız.

CS:GO’da Train haritasında bulunan "kuşlara basmak yasaktır" tabelasının nereden ortaya çıktığını biliyor muydunuz?

Bu hatanın kaldırılmasının ardından gelen bir yama ile oyuna daha sonradan bu şekilde bir tabela eklendi.

Fnatic oyuncusu ‘’olofmeister’’ ve takım arkadaşları, turnuva esnasında haritanın hatasını kullanarak tüm izleyenleri hatta karşı takımı bile hayrete sokmuştu.

Daha sonrasında hakemler maçın tekrar oynanmasını istedi. Fakat Fnatic ekibi maça tekrar katılmayacaklarını belirtti ve ilk Major şampiyonluklarını yaşayacakları finale yükseldiler.

Bu nedenden ötürü Overpass haritasına, Türkçesi ‘’Korkulukların üzerine tırmanmak yasaktır.’’ yazan bir tabela eklediler.

Grafitiler ve Hikâyeleri

Gambit ve Immortals maçında 3 vs 2 geride olan Gambit oyuncusu Dosia, silahını saklamak isteyen 2 tane Immortals oyuncularına bir daha unutamayacakları bir ders veriyor.

Daha sonra Inferno haritasında yaşanan bu olay, grafitisi yapılarak ölümsüzleştiriliyor.

Coldzera, Mirage haritasında B apartmandan girmek isteyen Liquid oyuncularını bir daha hiç unutamayacakları şekilde yakalıyor.

Bu nefes kesen an, Mirage haritasına ikonik bir şekilde kazınıyor.

Bombayı kurup pozisyon almaya giden Dignitas oyuncularının unuttuğu bir şey vardı. Yine Overpass ve yine olofmeister.

Maçı kazanmak için ölürüm demek bu olsa gerek. Tüm izleyenlerin nutkunun tutulduğu bu an, Overpass haritasına da bu şekilde kazındı.

‘’s1mple are you serious?’’...

Rakiplerine adeta sizle ben aynı ligde değiliz diyen s1mple, Cache haritasına ismini altın harflerle yazdırıyor.

Fnatic oyuncuları alışılagelmişin dışında 4 AWP ile Mid kapısını kesiyor.

Genelde Counter Strike takımlarında roller 2 ya da 1 AWP oyuncusu ve 3 ya da 4 Rifler(Tüfek kullanan) olarak kurulur. Fnatic oyuncuları aldıkları kararla haklı olsalar gerek ki Envyus oyuncusu apEX’i çok büyük hüsrana uğratıyorlar.

Bu olay Türklerin de milli haritası olan Dust 2’ye şu şekilde yansıyor:

Teoriler

CS:GO, Left 4 Dead 2 evreninde mi geçiyor?

CS:GO’da daha çok silah yarışı modunda oynadığımız Lake haritasıyla, Left 4 Dead 2’deki Death Toll haritası ile benzerlikler oyuncu topluluğunun gözünden kaçmıyor. Haritadaki benzerlikler, silahların birçoğunun aynı olması, insanları bu düşünceye iten sebeplerden sadece birkaçı. Farklı zaman diliminde geçtiği iddia edilen bu teori aslına bakarsanız pek de saçma değil.

Counter Strike döneminde her şey oldukça normalken, Left 4 Dead zamanında dünyayı zombi virüsü etkisi altına almasıyla, önceden düzgün olan her yer mahvolmuş durumda. Belki de CS ile L4D2 arasındaki köprüyü CS Zombi modu sağlıyor olabilir. Çok da mantıksız değil.

Bir başka teoriye göre Counter Strike’taki teroristler aslında zombi virüsünün dünyaya yayılmasını isteyen bilim insanları tarafından tutulmuş paralı askerler. Teroristler, Counter Teroristlerle tutuştukları savaşı kazanıyor ve ardından virüs tüm dünyaya yayılıyor. Daha sonra Counter ekibi bu sefer zombilerle mücadeleye başlıyor.

Bir başka teoriye göre Counter’ların insanlara yardım eden savaşçılar, teroristlerin ise aslında haydut olduğunu ve hatta hayatta kalmaya çalışan L4D2’de oynadığımız karakterlerden bazıları olabileceği söyleniyor.

Valve’dan bi açıklama veya bilgilendirme gelmediği için bunlar sadece teori olarak kalmıştır. Fakat benzerlikler ve olaylar göz ardı edilebilecek şekilde değil. Biz oyunculara ise diyebilecek tek bir şey kalıyor. Neden olmasın?

CS:GO’daki botlar aslında canı sıkılmış Valve çalışanları mı?

CS:GO’daki botların bazen tam anlamıyla bir bot gibi ama bazen de bir oyuncudan daha iyi olduğuna belki denk gelmişsinizdir. Bazen botlar insanın aklının almayacağı vuruşlar, oynayışlar yapabiliyor. Bu da bazı toplulukların aklına ‘’acaba botları Valve çalışanları mı oynuyor?’’ diye düşünmekten alıkoyamıyor.

Bunlar tamamen safsatadan da ibaret olsa, insanı düşündürmek için gayet geçerli bir sebep. Fakat böyle bir durumun olması söz konusu bile değil.