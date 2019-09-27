Valve, Half-Life 2’deki Bir Sorunu Yıllar Sonra Düzeltti

Bir zamanların efsane oyunu Half-Life 2'ye yaklaşık 5 yıl önce gelen bir güncellemeyle NPC'ler, "göz kırpma" özelliğini kaybetmişti. Geçen yılların ardından Valve, bu sorunun giderilmesine ek olarak birkaç küçük düzeltmeyi daha oyuna ekledi.

Birincil şahıs nişancı oyunu Half-Life 2, ilk kez 2004 yılında bir devam oyunu olarak piyasaya sürülmüştü. Aradan uzun yıllar geçse bile oyunu hâlâ sevenler ve oynayanlar da azımsanamayacak kadar çok. Hâl böyle olunca yapımcı firma Valve, dün itibarıyla oyuna bir güncelleme getirerek yıllardır var olan bir hatayı giderdi.

Steam atölyesi üzerinden duyurulan küçük güncelleme, “NPC’lerin göz kırpmama sorunu giderildi” başlığıyla paylaşıldı. Sorunun kaynağı, aslında ilk kez 5 yıl önce yayınlanan “SteamPipe” güncellemesinden kaynaklanıyordu. 5 yıl önce getirilen bu güncellemenin ardından NPC’ler, göz kırpma özelliğini kaybetmişti. Pek çok kişi bu hatayı fark etmemiş olabilir fakat bu konu, yıllardır forumlarda tartışılıyordu.

Half-Life 2 güncellemesi, yalnızca NPC'lerdeki göz kırpmama sorununu çözmüyor:

Yıllardır var olan bu hata, yalnızca Half-Life 2 sürümünü etkilemekle kalmıyor, Half-Life 2: Bölüm 1, Half-Life 2: Bölüm 2, Lost Coast ve Half-Life: Source’u da etkiliyordu. Dolayısıyla güncelleme, tüm bu sürümler için yayınlandı.

Bu soruna bir çözüm olarak kullanıcılar, yıllardan beridir resmi olmayan yamalara başvuruyordular ancak Valve, nihayet kullanıcılarının sesini duymuş olmalı ki bu soruna sonunda kalıcı ve resmi bir çözüm getirebildi. Ayrıca şirket, bu sorunun düzeltilmesine ek olarak birkaç küçük düzeltmeyi de oyuna ekledi. Bu düzeltmeler ise şu şekilde:

Oyun kaydedilirken meydana gelen bir aksama düzeltildi.

Ayarlar menüsüne girince çalışan SteamVR sorunu düzeltildi.

Bazı kayıp sesler ve ses sorunları düzeltildi.

NPC’lerin göz kırpmama sorunu düzeltildi.

Valve’daki birinin hâlâ bu seri üzerinde çalışmasına sevinen kullanıcılar, bu gelişmeyle birlikte Half-Life 3 için çalışmaların sürdürüldüğünü düşünmeye başladılar. Half-Life 3 gerçekten piyasaya sürülür mü, sürülürse ne zaman olur bunu bilemiyoruz ancak Valve’ın bu efsane oyunun üzerinde ufak da olsa hâlâ çalışması gerçekten sevindirici.