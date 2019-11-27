Valve, 'Steam Contoller'ın Satışını Durduruyor

Valve'ın 2015 yılında piyasaya sürdüğü "Steam Controller", son dönemlerini yaşıyor. Şirket, ellerindeki mevcut ürünler bittikten sonra satışları durduracak. İddialara göre Steam Controller'a olan ilgili aşırı derecede düşük ve Valve, bu ürünle uğraşmak istemiyor.

Oyun sektörünün önemli isimlerinden Valve, 2003 yılında Steam'i kurduktan 12 yıl sonra, 2015'te kendi oyun kumandasını üretti. "Steam Controller" olarak isimlendirilen bu oyun kumandası, piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde yoğun bir ilgi gördü. Valve, yeni oyun kumandasını pazarlayabilmek için çok iyi çalıştı. Ancak şu sıralar, Steam Controller'ın son günleri yaşanıyor. Valve, artık bu oyun kumandasını üretmeyecek.

Ürüne Türkiye'de erişmek çok da mümkün değil. E-ticaret platformlarında nadiren bulunabilen bu ürün, Steam üzerinden de kimi zamanlar satışa açılıyor. Ancak ürüne eklenecek kargo ücreti ve diğer ek kalemler, ürünün fiyatını fazlasıyla artırıyor ve oyun kolunun gereksiz olduğunu düşündürüyor. Ayrıca ürünün bedeli her ne kadar 5 dolar olsa da e-ticaret platformlarında kat be kat daha pahalı bir şekilde yer alıyor.

Ürünün bir süredir çalkantılı bir süreçten geçtiği zaten biliniyordu. Çünkü Steam, kendi platformundan bile ürünü çoğu zaman satışa çıkarmıyor, çıkardığında da her ülkeye gönderemeyeceğini bildiriyordu. Ve artık Valve'ın Steam Controller ile ilgili niyeti ortaya çıktı. Şirket, ellerinde kalan son Steam Controller'ları sattıktan sonra bu ürünü hayatından çıkaracak.

Aslına bakacak olursak Steam Controller, etkileyici özelliklere sahip. Oyun kumandası, piyasadaki mevcut ürünlerden daha farklı bir tasarıma sahip ve tüm tuşları özelleştirilebiliyor. Yani oyunseverler, Steam'in oyun kontrol cihazında bulunan tüm tuşları, ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebiliyorlardı. Hatta bununla ilgili olarak kayıtlar yapılabiliyor, farklı kayıtlarda farklı tuşlar kullanılabiliyordu. Peki Valve, bu üründen neden vazgeçti?

İddialara göre Valve'ın bu üründen vazgeçmesinin nedeni ilginin aşırı derecede düşük olması. Çünkü bu oyun kontrol kumandası, tasarım açısından biraz farklı ve bu farklılık, Steam Controller'ın kullanışsız olmasına neden oldu. Şöyle ki; kumandanın yeterli büyüklükte olmaması, tuşların yerleşim şekli ve dokunmatik tuşlar, oyunseverleri bir türlü rahat ettirmedi. Hal böyle olunca da ürün, ilk zamanlardaki popülaritesini yitirdi.

Valve'nin ikinci nesil bir oyuncu kumandası üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Ancak şirket, şu sıralar daha çok sanal gerçeklik (VR) teknolojilerine yönelmiş durumda. Dolayısıyla Valve, yeni nesil bir oyuncu kumandası yerine VR ekipmanlar üretmeyi tercih edebilir. Bu da oyunseverlerin, Steam Contoller cihazına veda etmek durumunda olduklarının bir göstergesi.