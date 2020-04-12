Valve, Steam Oyun Kontrolcüsü İçin Patent Başvurusu Yaptı

Video oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Valve, bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre, Valve, Xbox-Elite görünümüne sahip yeni bir Steam kontrolcüsünün patentini aldı.

Valve’un aldığı patenti, Tyler McVicker adlı Twitter kullanıcısı duyurdu. Patente göre, Valve’un kontrolcüsünün değiştirilebilir kontrol yüzeylerine sahip olacağı görülüyor. Bu özellik halihazırda Xbox Elite’te mevcut. Ancak, Valve kontrolcü konusunda bir adım daha öteye gidiyor ve patente yansıyanlara göre, bir sonraki Steam kontrolcüsü, kullanıcıların takip dörtgenlerini çıkarmasına ve değiştirmesine izin verecek.

Xbox Elite, herhangi bir araç kullanmadan takıp çıkarılabilen değiştirilebilir denetim düğmeleri için dört yuvaya sahip. Denetim düğmeleri parmaklara daha fazla kontrol vererek parmakları kontrol çubuklarından kaldırmadan karmaşık atlama, nişan alma ve vurma kombinasyonlarını uygulamaya olanak tanıyor. Ayrıca, geliştirilmiş kol, kumandayı daha kolay tutmayı sağlıyor. Böylece, daha uzun ve daha konforlu bir şekilde oyun keyfi yaşanıyor.

Valve, yeni oyun kolu için hazırlanıyor:

Söz konusu patentte yer alan bilgiler, aksesuar takıldığında farklı kontrol türlerini algılayacak. Bu da belirli bir zamanda hangi aksesuarın bağlandığıyla ilgili olarak girişi farklı şekilde işlemeye izin verecek. Patentte yer alan açıklama ve çizimler ayrıca, orijinal Steam kontrolcüsünün arka plakasının da benzer şekilde değiştirilebilir olmasıyla ilgili...

Unutmamak gerekirse, patent başvurularında yer alan çizimler genellikle nihai ürünle hemen hemen hiç benzerlik göstermiyor. Bu nedenle belgede gösterilen kontrolcünün şeklinin, orijinal Steam kontrolcüsüyle aynı olacağı sonucunu çıkarmak pek de uygun durmuyor. Zira, Valve söz konusu tasarım üzerinde defalarca değişiklik yapabiliyor.

Steam kontrolcüsünün en güçlü yanlarından biri, sınırsız kişiselleştirme potansiyeline sahip olması… Gelişmeler gösteriyor ki, Valve yeni nesil Steam kontrolcüsü için hangi planı yapmış olursa olsun, en azından bunun ilginç bir şey olacağından emin olabiliriz.