Vatan Bilgisayar, Mağazalarını Açacağı Tarihi Açıkladı

Türkiye’nin en büyük teknoloji marketlerinden biri olan Vatan Bilgisayar, 1 Haziran’da mağazalarını açacağını duyurdu. Bu duyuru, pek çok teknoloji tutkununu sevindirdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok şirket olduğu gibi teknoloji ürünü satan mağazalar da kapanmıştı. Bu süreçte ürünlerini internet üzerinden satan şirketlerden olan Vatan Bilgisayar, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada mağazaların ne zaman açılacağını duyurdu. Yapılan açıklamayla göre, şirket mağazalarını 1 Haziran’da açıyor.

Açılan mağazalarda koronavirüse karşı ne gibi önlemler alınacağını açıklamayan şirket, muhtemelen sosyal mesafeye önem verecek bazı kurallarla hizmete açılacak. Bu kuralların başında mağazaya giren kişi sayısında kısıtlama, mağazadaki ürünlerin dezenfeksiyonu gibi önlemler yer alacak.

Müşteriler teknoloji mağazalarının açılmasını istiyordu

Pandemi sürecinde teknolojik ürün almak isteyen, ancak internet üzerinden satılan ürünlere pek fazla güvenmeyen binlerce kişi; Vatan Bilgisayar, Teknosa gibi teknoloji mağazaların açılmasını istiyordu. Bu kullanıcılar için müjdeli bir haber olan Vatan Bilgisayar’ın açılması, akıllı telefon, bilgisayar, monitör, beyaz eşya gibi çeşitli teknolojik ürünlerin satışında artışın yaşanmasını sağlayacaktır.

Vatan Bilgisayar, henüz konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı, ancak pek çok yeniden açılan firmada olduğu gibi bazı ürünlerinde kampanyalar yapacağını düşünebiliriz. Zira, yapılan açıklamanın altındaki yorumlarda müşterilerin en çok istediği şeyin kampanya olduğunu gördük.

Türkiye’de koronavirüs pandemisi nasıl seyrediyor?

Ülkemizde Vatan Bilgisayar gibi pek çok şirket, mağazalarında yeniden hizmet vermeye başladı. AVM’lerin açılmasıyla hızlanan bu süreç, COVID-19’un bulaşma riskini belirli bir seviyede artırıyor, ancak aynı zamanda ekonominin de toparlanmasına yardımcı oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta, insanların bu tarz yerlere ihtiyacı olmadığı sürece gitmemesi, gittiğinde de gerekli önlemleri alıp sosyal mesafeye dikkat etmesi olarak gösterilebilir.

Zaten, son dönemde açıklanan veriler, koronavirüsün ülkemizde aşağıya doğru ilerleyen bir grafik çizdiğini gösteriyor. Bu olumlu grafiğin değişmemesi için hep birlikte dikkatli olmaya devam etmeliyiz.