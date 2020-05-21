AVM'lerdeki Yoğunluğun Kontrolü Teknoloji ile Sağlanacak

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçerken yeniden açılan ve açılmaya başlayan AVM'ler, mağazalar, ofisler ve otellerde insan yoğunluğunun kontrol altına alınabilmesi için teknolojik çözümlerden faydalanılacak.

Covid-19 salgını sonrasında yapılan düzenlemelerle AVM ve süpermarketlerde her 10 metrekareye 1 kişi, mağazalarda ise her 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde müşterilerin kabulü sağlanıyor. Tavsiye edilen metrekare başına düşen insan yoğunluğunu belirlemek ve kontrol edebilmek, kapalı mekanlarda alan büyüdükçe güçleşiyor. Manuel çözümlerde ise hata payı yükseliyor.

Bu kapsamda, bir alandaki kişi sayısını anlık olarak takip edebilen, teknoloji şirketi Sensormatic'in sunduğu 'Yoğunluk Ölçüm Çözümü' ile gerçek zamanlı kişi analizi sağlanıyor. Teknoloji sayesinde mağaza, tesis ya da alan girişlerine konulan ekrana, içeriye kaç kişinin girebileceği, içeride kaç kişinin olduğu ve yaklaşık ne kadar süre bekleneceği bilgileri görsel olarak aktarılıyor.

AVM'lerin tuvaletlerinde, yemek alanlarında, mağaza girişinde, deneme kabin bölgesinde kullanılabilen bu teknoloji çözümü, aynı zamanda işletmelerin yemekhane, kantin, sosyal alan, asansör bekleme, servis bekleme gibi alanlarında da kullanılabilecek. Kapasite sınırı olan alandaki insan yoğunluğunun artması durumunda girişlerin kısıtlanması veya yoğunluğun azaltılması gibi önlemlerin alınmasına olanak tanıyan tak çalıştır özelliğe sahip bu teknoloji ile işletmeler, sahip oldukları alana göre kapasiteyi daha verimli şekilde kullanabilecek.