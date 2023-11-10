Türkiye'deki popüler araba al-sat platformu VavaCars, siber saldırıya uğradı. Platform, 32 binden fazla kişinin verilerinin çalındığını bildirdi. Şirket çalışanlarıyla birlikte kullanıcılar da saldırıdan etkilendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye'deki popüler hızlı araç satış platformu VavaCars ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, VavaCars sistemlerinde veri ihlali yaşandığı belirtildi. Platform çalışanları ile kullanıcıları etkileyen veri ihlali, 32 bin 589 kişiyi etkiledi.

KVKK'de yer alan bilgilere göre müşterilere ait kişisel veriler ele geçirilmiş durumda. Ele geçirilen veriler arasında isimler, telefon numaraları, e-posta adresleri, IBAN numaraları ile kullanıcılara ait araçlara ait genel bilgiler, plakalar ve VIN kodları yer alıyor.

KVKK'nin açıklaması şöyle:

Veri sorumlusu sıfatını haiz Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

İhlalin; bir dahili kullanıcının kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi ve uygulama verilerine erişmek için kullanılması sonucunda gerçekleştiği,

İhlalin 31.10.2023 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,

ve aynı gün tespit edildiği, İhlalden etkilenen kişi sayısının 32.589 olduğu,

olduğu, İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar , aboneler/üyeler ile müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,

, aboneler/üyeler ile müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu, İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin; İsim, adres, telefon numarası, e-posta, IBAN, banka bilgileri fiyat, VIN, plaka numarası ve araç bilgileri dahil olmak üzere araba satın alırken sağlanan müşteri verileri İsim, adres, telefon numarası, e-posta, randevu tarihi, merkez adı ve plaka numarası dahil olmak üzere r andevu için sağlanan müşteri verileri İsim, e-posta, telefon numarası, adres, iletişim adı dahil olmak üzere bayi verileri Müşteri adı, e-postası, telefon numarası dahil olmak üzere müşteri verileri İsim, adres, e-posta, şehir, yönetici adı dahil olmak üzere depo verileri Başlangıç fiyatı, rezerv fiyat, şimdi al fiyatı, toplam maliyet, araç detayları dahil olmak üzere ihale detayları



olduğu

İlgili kişilerin e-posta ve çağrı merkezi aracılığıyla veri sorumlusundan kişisel veri ihlali hakkında bilgi alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.11.2023 tarih ve 2023/1927 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildirimlerinin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.