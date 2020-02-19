Orta Çağ döneminin karanlık anlarından birisi olan veba salgını birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu olaydan sonra “kara ölüm” olarak adlandıran bu hastalığa dair toplu mezar bulundu. Arkeologlar tarafından bulunan bu toplu mezar, kara ölüm yani diğer adıyla veba salgını nedeniyle Londra dışında bulunan ilk toplu mezar olarak kayda geçti.

Araştırmacılar tarafından yapılan incelemede mezar kalıntılarında ilginç detaylar gözlemlendi. 48’den fazla ölünün olduğu mezarda yaklaşık 24 tane çocuk bedenine rastlandı. Toplu mezar, Kuzey Lincolnshire bölgesinin 14.Yüzyıl Manastır Hastanesi’nde bulundu. Araştırmacılar, çukurun büyüklüğü göz önüne alındığında, manastırın etrafında yaşayan insanların veba nedeniyle ölmüş olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Arkeologlar, iskeletlerden aldıkları bulguları Kanada'daki McMaster Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda iskeletlerin DNA’larında Y. pestis'in, yani vebanın varlığını keşfettiler. Keşfedilen yeni kanıtlar, daha küçük nüfusa sahip kırsal toplulukların veba ölümleriyle daha iyi başa çıkabileceğine dair önceki varsayımların ortadan kaldırılmasına neden oldu. Araştırmacılar tüm bu bilgilerden yola çıkarak bu konu hakkında bir makale yazdı.

Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Willmott yaptığı açıklamada "Şu anda İngiltere'nin nüfusunun yarısının Kara ölüm sırasında öldüğü tahmin ediliyor fakat buna rağmen, olayla ilişkili toplu mezar bulmak son derece nadir rastlanan bir şey. Buradan anlıyoruz ki yerel topluluklar sevdiklerini olabildiğince sıradan bir şekilde elden çıkarmaya devam ediyor gibi görünüyor” dedi.

Kara ölüm nedir?

Kara ölüm, 14. yüzyılın ortalarında Avrupa'yı parçaladı ve on milyonlarca insanı öldürdü. Araştırmalar sonucunda yapılan tahminlere göre, 1353 yılına kadar İngiltere nüfusunun yarısı, insan yerleşimlerinin etrafındaki memelilerde yaşayan pirelerde bulunan Yersinia pestis bakterisi yüzünden öldü. O dönem yaşanan ölümlere veba salgınının neden olabileceği düşünülüyor. Bu salgın hastalık o dönem milyonlarca kişinin ölümüne sebep oldu ve çeşitli yollarla birçok ülkeye ve kişiye bulaştı. İnsanların çaresizliği ve hastalığın hızlı yayılması nedeniyle bu ölümler 'kara ölüm' lakabıyla karşımıza çıkıyor.