Türkiye'de Bir İlk: Veliaht Dizisinin Zülfikar Karslı'sı, Yapay Zekâ ile 20 Yıl Gençleştirildi! [Video]

Show TV'de yayımlanan Veliaht dizisinde rol alan Ercan Kesal, yapay zekâ ile 20 yaş gençleştirildi. Çalışmayı yürüten Serkan Semiz, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını açıkladı. İşte bu etkileyici projenin detayları!

Her geçen gün biraz daha gelişen yapay zekâ teknolojileri, dizi film sektörüne çoktan el attı. Yapım şirketleri, yapay zekâ sektörünün gücünden sonuna kadar faydalanmaya başladılar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme ise Türkiye'de yaşandı. Show TV'de yayımlanan "Veliaht" isimli dizide yapay zekâ kullanıldı. Gelin ülkemiz için bir ilk olan bu olayın detaylarına bakalım.

Konuyla ilgili açıklama yapan isim, Animasyon Yapımcısı Serkan Semiz oldu. Serkan Semiz, dizide "Zülfikar Karslı" isimli karaktere hayat veren Ercan Kesal için yapılan gençleştirme çalışması ile ilgili detaylar paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Ercan Kesal, yapay zekânın desteği ile 20 yaş gençleştirilmişti.

İşte Zülfikar Karslı'nın 20 yıl gençleştirildiği görüntüler:

Geleneksel dizi ve filmleri bilirsiniz; yapım şirketleri gençleştirme çalışmaları için genelde başka oyuncular kullanırlar. Ancak yapay zekâ, bu durumun değişmesini sağlayacak gibi görünüyor. Zira yukarıdaki videoyu dikkatle izlerseniz göze batan bir unsur olmadığını fark edeceksiniz. Serkan Semiz ve Mojo Fx ekibi, gerçekten iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. Ancak şunu belirtmeden geçmeyelim; Ne Serkan Semiz ne de Mojo Fx, bu çalışmanın arka planında kullanılan teknolojiye ilişkin detay vermediler. Yani hangi modelin kullanıldığı, nasıl bir çalışma yapıldı belirsiz.

Serkan Semiz, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Türkiye’de bir ilk! Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisinde Mojo FX olarak yapay zekâ destekli sistemimizle oyuncu Ercan Kesal’ı 20 yaş gençleştirdik. Bu proje, AI & VFX teknolojilerinin birlikte nasıl sınırları zorlayabileceğinin güçlü bir örneği oldu. Türkiye’de ilk kez uygulanan bu yöntemle hem hikâye anlatımına hem de oyunculuk performansına yeni bir boyut kattık.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yapay zekânın dizi film sektörünü bu denli etkilemesi, sektörün geleceğini nasıl etkileyecek? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz!