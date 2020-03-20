İnsanlardan Arındırılan Venedik Kanalları Adeta Parıldıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar 3.400’den fazla insanını kaybeden İtalya, hastalıktan en fazla etkilenen yerlerin başında geliyor ancak ülkede doğa adına bazı güzel şeyler de oluyor. Normalde kirlilikten dibi görünmeyen Venedik kanalları, evlerine kapanan insanlardan arındıktan sonra berrak bir görüntüye kavuştu.

Genellikle optimist insanların başvurduğu bir düşünme şekli olan “bardağın dolu tarafından bakma”, şu sıralar koronavirüs salgının yarattığı kaos için de geçerli gibi görünüyor. Bazıları yarınlar yokmuş gibi tuvalet kağıtlarını stoklarken, bazı insanlar ise bu korkunç durumda bile olumlu gelişmeler görebiliyor.

İtalya'nın karantinaya alınmasının ardından, özellikle turistik yerlerdeki çevre kirliliğinin önemli ölçüde azalması, bu olumlulukların başında geliyor. Bilim insanları, ülke üzerinde karbondioksit seviyelerinde dramatik bir düşüş olduğu konusunda hemfikir.

İtalya'nın başlıca turistik yerlerinden biri olan Venedik, genellikle yıl boyunca insanlarla dolup taşıyor ancak şu anda, tüm ülke karantina altında olduğu için şehir tamamen boşaldı. Hal böyle olunca da kaldırımların ve meydanların yeni sahibi güvercinler oldu.

Çin’den dünyaya yayılan COVID-19 pandemisi, bugüne kadar İtalya’da 41.000’den fazla kişiye bulaştı ve 3.405 kişiyi öldürdü ancak bu korkutucu salgın aynı zamanda Venedik’in nefes alması ve doğanın yeniden gücünü kazanması için mükemmel bir fırsat doğurdu.

Venedik’ten gelen fotoğraflar, suların hiç olmadığı kadar temiz ve berrak hale geldiğini gösteriyor. Öyle ki, daha önce görmenin mümkün olmadığı balıklar ve yunuslar dahi net bir şekilde görülebiliyor. Bunun yegane sebebi ise kanal üzerindeki tekne trafiğinin azalması.

Doğanın gücünü yeniden kazanmasından çok mutlu olan bazı sosyal medya kullanıcıları, Venedik’in her yıl bir ay boyunca kapatılması önerisinde bulunuyor. Belki de insanlık, bu ölümcül salgından ders çıkarıp, doğaya daha saygılı davranabilir. Elbette bu, düşük bir ihtimal ancak umut etmeye değer.