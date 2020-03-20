Güney Kore'nin Koronavirüs Konusundaki Başarısının Sırrı

Dünyanın büyük bir kısmını etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadelede bazı ülkeler ciddi başarılar gösteriyor. Koronavirüsle mücadele konusunda önemli başarılar gösteren ülkelerden Güney Kore’nin bu başarısının arkasındaki uygulamalar açıklandı.

Alınan bütün önlemlere rağmen koronavirüs dünyanın dört bir tarafında görülüyor. Virüs salgınının görüldüğü ülkelerin yönetimleri bir taraftan salgına yakalanan insanların tedavisi için çaba gösterirken, diğer taraftan da virüs salgınının önlenmesi için önlemler alıyor.

50 milyon nüfuslu Güney Kore ise bu önlemler konusunda dünyadaki başarılı örneklerden biri olarak görülebilir. 29 Şubat tarihinde 909 yeni vakanın açıklandığı ülkede, 17 Mart’a gelindiğinde ise sadece 74 yeni vaka tespit edilebildi. Güney Kore’deki yeni vaka sayısının bu kadar düşmesinin sebebi, uygulanan dünyanın en kapsamlı ve organize edilmiş test programı olarak görülüyor.

Güney Kore'de kapsamlı test uygulaması sayesinde salgının ilk gününden bu güne kadar 270 binden fazla insana COVID-19 testi yapıldı. Dünyanın geri kalanı ile karşılaştırıldığında bu çok yüksek bir test sayı. 50 milyon nüfus bir ülkede 270 bin test yapılması, ülkede bulunan her 1 milyon kişiye 5200 test düştüğünü gösteriyor. Güney Kore’nin yüksek test oranı, dünyanın diğer ülkeleri ile karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Örneğin; ABD’de her 1 milyon kişiye 74 test düşüyor.

Güney Kore, yüksek oranda test uygulamasının yanında planlı bir uygulama yolu izliyor. Ülkede virüs salgınına karşı mücadelede öncelik, kronik hastalığı olan riskli hastalar. Orta ağırlıkta semptomlar gösteren hastalar ise devletin gerekli önlemleri aldığı kurumların binalarına yönlendiriliyor ve burada tedavi görüyorlar.

Yönlendirildikleri kurumlarda tedavi altına alınan hastaların testleri iki defa üst üste negatif çıkarsa taburcu ediliyorlar. Diğer taraftan koronavirüse yakalanmış biri ile temas kuranlar veya hastalığın belirtilerini hafif bir şekilde gösteren insanlar kendi evlerinde 2 hafta karantinaya alınıyorlar. Kendi evinde karantina altına olan insanlar günde 2 defa doktorlar tarafından kontrol ediliyorlar.

Güney Kore’nin koronavirüs konusunda bu kadar planlı bir şekilde mücadele etmesinin arkasında 2015 yılında yaşanan MERS salgınının deneyimleri yatıyor. 2015’te yaşanan MERS salgını sırasında Güney Kore’de yaklaşık 17 bin kişi iki ay içinde enfekte olmuştu.

Güney Kore’de koronavirüsüne karşı verilen mücadele virüsün yayılmasını yavaşlatmış görünmekle beraber, COVID-19’un yayılması henüz durdurulamadı. Virüsün daha ağır bir şekilde olsa bile insanlara bulaşmaya devam etmesi tehdidin Güney Kore için devam ettiğini gösteriyor.