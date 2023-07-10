2020 yılında Venüs'te fosfin keşfini duyuran ekip, geçtiğimiz günlerde gezegen atmosferinin derinliklerinde de bileşiğe rastladığını açıkladı.

2020 yılında Cardiff Üniversitesi’nden Jane Greaves liderliğindeki ekip, yayınladıkları bir çalışma büyük bir gündem yaratmıştı. O araştırmada, Güneş’e en yakın ikinci gezegen Venüs’ün bulutlarında fosfin (PH₃) keşfedildiği paylaşılmıştı.

Araştırma, bilim dünyasında büyük bir tartışmaya yol açmış, yapılan diğer çalışmalarda ise benzer sonuçlara ulaşılamamıştı. Ancak aynı ekip, yepyeni ve çok daha şaşırtıcı bir sonuca ulaştığını açıkladı.

Venüs’ün atmosferinin derinliklerinde de fosfin keşfedildi:

Kraliyet Astronomi Derneği'nin Ulusal Astronomi Toplantısı’nda konuşan Jane Greaves, Venüs atmosferinin derinliklerinde fosfin keşfedildiğini açıkladı. James Clark Maxwell Teleskobu ile gezegeni inceleyen ekip, fosfinin kaynağının atmosferin alcak bölgeleri olduğunu düşündüğünü paylaştı.

Fosfinin keşfi ne anlama geliyor?

Fosfin, Dünya’da oksijen oranının çok düşük olduğu ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Bu nedenle bu kimyasal bileşiğe farklı gezegenlerde rastlamak, o gezegende yaşamın varlığına işaret olarak değerlendiriliyor.

Ancak Venüs atmosferinde fosfin bulunması, kesinlikle gezegende yaşam olduğu anlamına da gelmiyor. İnsanlığın henüz bilmediği “abiyotik (biyolojik olmayan)” süreçlerin de fosfinin üretilmesine neden açabileceği değerlendiriliyor.

Tabii 2020 yılında tartışma başlatan ve ek çalışmalarda hakkında herhangi bir kanıta ulaşılamayan keşfin ardından bu keşifle de daha fazla araştırmanın başlaması bekleniyor.