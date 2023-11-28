Öğrencilere özel vergisiz bilgisayar kampanyasıyla bir dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorsanız, listemizde yer alan ve Amazon'dan seçtiğimiz ürünlere göz atmak isteyebilirsiniz.

Öğrencilere özel vergisiz bilgisayar, telefon ve tablet kampanyasının şartları netleşti, başvuru süreçleri başladı. Kampanya kapsamına dahil edilen cihazlarla ilgili ise iki koşul var; ikinci el olmamaları ve fiyatlarının 9.500 TL'yi geçmemesi.

Biz de bu şartları karşılayan bir bilgisayar arayışında olanlar için fiyatı 9.500 TL'nin altında olan, kampanya dahilinde vergisiz olarak alabileceğiniz ve ödevler, online dersler, sunumlar gibi ihtiyaçlarınız için sizi yarı yolda bırakmayacak bilgisayar önerileri hazırladık.

Listemizde yer alan tüm bilgisayarları Amazon Türkiye üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca eğer henüz Amazon Prime üyesi olmadıysanız, ayda 39 TL'ye tüm Prime ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vergisiz bilgisayar kampanyasıyla Amazon'dan alabileceğiniz dizüstü bilgisayar önerileri

İşlemci: Intel Core i3-N305

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 256 GB SSD

Ekran boyutu: 15.6''

İşletim sistemi: FreeDOS

Acer Aspire 3, aydınlatmalı klavyesi, hafif ve taşınması kolay tasarımı, 15.6 inçlik ekranı ve günlük kullanımda tüm işlemleriniz için sizi yarı yolda bırakmayacak performansı ile bu fiyat aralığında tercih edilebilecek bir bilgisayar. Ancak tabii ki ürünün bir giriş seviyesi bilgisayar olduğunu. unutmamak gerekiyor.

Eğer incelemek ve satın almak isterseniz buradaki linkten göz atabilirsiniz.

İşlemci: AMD Ryzen 3 7320U

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 512 GB SSD

Ekran boyutu: 15.6'' FHD

İşletim sistemi: FreeDOS

512 GB SSD, göz sağlığınızı da düşünen. 15.6. inç'lik FHD ekranı ve tüm günü geçirmenizi sağlayacak pil ömrü ile Lenovo Ideapad 1, uygun fiyatlı bir bilgisayar arayanlar için iyi seçeneklerden biri. Dolby Audio stereo hoparlörleri, gizlilik kapağına sahip HD web kamerası gibi detaylarla da tercih edilesi olan Ideapad 1, ödevler, sunumlar, bir şeyler izlemek gibi ihtiyaçlarınız için yeterli bir bilgisayar.

İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İşlemci: Intel Core i3-1215U

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 256 GB SSD

Ekran boyutu: 15.6'' FHD

İşletim sistemi: FreeDOS

9.500 TL altına satın alabileceğiniz bir diğer seçenek ise ASUS Vivobook 15. Listedeki diğer tüm bilgisayarlarda olduğu gibi ASUS Vivobook 15 ile de günlük işlerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ayrıca Vivobook 15. TÜV Rheinland sertifikası ile gözlerinizi uzun süre ekrana bakmanın getirdiği zararlı etkilerden de koruyor.

Ürünü incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İşlemci: Intel Core i3-1115G4

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 256 GB SSD

Ekran boyutu: 15.6'' FHD

İşletim sistemi: FreeDOS

Üretiminde geri dönüştürülmüş materyaller kullanılan Dell Inspiron, Intel Core i3-1115G4 işlemcisi, 8 GB RAM ve 256 GB SSD'si ve çantanıza atıp çıkabileceğiniz tasarımı ve ağırlığı sayesinde eğitim için oldukça yeterli bir bilgisayar.

Göz atmak ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İşlemci: ‎Intel Core i3

RAM: 8. GB

Depolama alanı: 256 GB SSD

Ekran boyutu: 14''

İşletim sistemi: FreeDOS

Listemizdeki son önerimiz ise daha küçük ve hafif bir seçenek arayanlar için. Dell Vostro 3400, sahip olduğu tüm donanım özellikleriyle günlük kullanımda sizi yalnız bırakmayacak bir ürün.

Ürüne göz atmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet kampanyasından nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için;

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