Üniversite öğrencilerinin vergisiz telefon ve bilgisayar almalarını sağlayacak düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki destek ne zaman başlıyor? Şartlar neler?

Ülkemizde birkaç aydır gündem olan meselelerden bir tanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan "vergisiz telefon ve bilgisayar" uygulaması. Hükûmet, üniversite okuyan öğrencilere destek olmak amacıyla 9.500 TL'ye kadar olan bilgisayar ve akıllı telefonlardan vergi feragat etti. Söz konusu gelişme, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7734)" ile üniversite okuyan öğrenciler, akıllı telefon ve bilgisayar alımlarında avantajlı hâle gelmiş olacaklar. Peki 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenlemedeki detaylar neler?

Destekten faydalanmak için gereken şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

26 yaşından gün almamış olmak.

Açık öğretim öğrencisi olmamak.

Destek kapsamında satın alınabilecek cihazlarla ilgili şartlar:

Fiyatının 9.500 TL'yi geçmemesi.

Ürünün sıfır olması.

İşte bu koşulları sağlayan üniversite öğrencileri, önümüzdeki günler itibarıyla vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasından faydalanabilecekler.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme:

Düzenleme kapsamında 4.650 TL'ye satın alabileceğiniz Redmi 12 incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz: