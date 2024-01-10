Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışından yararlanmak isteyenler için "poşet" detayına dikkat çekti. Faturaya eklenen poşet, vergi iadesine engel olabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla birlikte üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen karar yürürlüğe girmiş, pek çok genç de bu avantajdan faydalanabilmek için bir cihaz alma yoluna gitmişti. Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz'dan bu alışverişlerde poşet detayına yönelik bir açıklama geldi.

Bursa'da yaşan Mehmet Ergun Ö., 21 yaşındaki üniversite öğrencisi torununa bu düzenlemeden yararlanarak bir telefon almak istedi. Mehmet Ergun Ö.'nün vergi iadesine başvuran torununa ise "Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir." mesajı ile cevap verildi. Burada bahsi geçen teknolojik cihaz dışı ürün ise 21 kuruşluk poşetten başka bir şey değil. Bunun üzerine Mehet Ergun O., tüketici derneğine başvurdu.

21 kuruş yüzünden vergi iadesinden olmayın

Bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğini belirten Sıtkı Yılmaz, “Derneğimize de bu yönde başvurular oldu. Bugün bize başvuran bir tüketicimiz de kendi torununa bir cep telefonu satın almış. Ama cep telefonu küçük olmasına rağmen, bir poşet içinde sunmuşlar. Faturaya da 21 kuruş olarak geçtiği için, bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş. Şimdi tüketici velisi de haklı olarak, ‘Bu durumu nasıl çözerim’ diye başvuruda bulundu. Bunun da doğrusunu yine bu ödemeyi yapan yetkililere bir çağrıda bulunarak, en azından bu 21 kuruş poşet nedeniyle bu öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu sorunun çözümünü istiyoruz. Orada 9 bin küsur bir fatura üzerinden 4 bin 500 liralık bir iade söz konusu. Ama 21 kuruş nedeniyle bunun yapılmamış olması sadece tüketici öğrencileri mağdur eder. Bu mağduriyetin önüne geçmek için yetkilileri bu konuda çözüme davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, bu tür şikâyetlerde yaptırım güçleri bulunmadığını söyleyerek vatandaşları, haklarını aramaları için CİMER'e yönlendiriyor. Ayrıca cihaz alırken poşet alınmamasının da bu sorunu engellediğini ifade ediyor.

Başka bir olayda ise 1 kuruşluk ekran koruma sigortası nedeniyle vergi iadesi yapılmadı!

Sosyal medyada servis edilen başka bir olayda ise sadece 1 kuruş değerindeki ekran koruma sigortasının, vergi iadesine engel olduğunu görüyoruz.

Görünen o ki vergisiz telefon ve bilgisayar hayali kuran vatandaşların, alışveriş sırasında sadece cihaz için fatura kestirmeleri gerekiyor. Yaşanan mağduriyetlerin nasıl giderileceği ise şimdilik bilinmiyor.