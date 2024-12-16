Verilen bir işi tam zamanında teslim edenlerden misiniz, yoksa “Biraz erken olsun, kafam rahat olsun!” diyenlerden mi?

Belli ki iki durum arasındaki fark, bilime göre çok da fazla değil!

“Nasıl yani? Erken teslim edilen bir iş, bize artı puan sağlamıyor mu?” dediğinizi duyar gibiyiz. O yüzden sizi aşağı doğru alalım.

Aslında önemli olan teslim tarihini “tutturabilmek”.

Bir işi geç teslim etmek, sizin yanlış bir intiba yaratmanıza sebep olabiliyor. Bu birkaç gün geç olsa da aynı, birkaç saat geç olsa da. Peki ya teslim tarihinden biraz öncesinde teslim edip kafam rahat olsun diye düşünmek bize ne kazandırabilir?

Cevap: Hiçbir şey. Yapılan araştırmalara göre geç teslim etmek, kötü bir intiba yaratsa da erken teslim etmek de bu algıyı değiştirmiyor.

6982 kişi üzerinde 18 farklı deney gerçekleştirildi.

Araştırmayı oluşturan gönüllülerden, farklı projeleri değerlendirmeleri beklendi. Bu beklentinin yanında projelerin ne zaman teslim edildiğinin bilgisi de verildi. Geç teslim etmenin, kötü bir algısı olduğu konusunda tüm ekip hemfikirken zamanından önce teslim etmek için aynı şey söylenemez.

Farklı yaş ve kültür gruplarında ise durum değişmiyor. Teslim tarihini kaçırmanızın geçerli bir sebebinin olması, sizi bu kötü intibadan kurtarabiliyorken esas önemli olanın tam zamanında teslim edilmek olduğunu da belirtmekte fayda var.

Yani bir işi canhıraş bir şekilde halledip hemen elinizden çıksın diye uğraşmanız, teslim alan kişiler arasında psikolojik olarak pek de fark yaratmıyor. O yüzden geciktirmeden, “zamanında” teslim etmek önemli.

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