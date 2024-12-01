Psikolojiden İnsan İlişkilerine: Kedi Sahiplenmek, Bilimsel Açıdan Hangi Avantajları Beraberinde Getiriyor?

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Sevimli mi sevimli bir kedi sahiplenerek ona yuva olmayı kim istemez? Üstelik insan yaşamına olan artıları saymakla bitmiyor! Peki bu artılar neler?

“Evde bir kedinin olması ara sıra yüzümü güldürüyor, yalan yok!” diyenlerden olabilirsiniz. Ama emin olun yarattıkları olumlu etkiler bunlarla sınırlı değil.

Gelin, bir kedi sahiplendiğinizde ve onunla yaşamaya başladığınızda neler olacağına bakalım.

Avusturya’da yapılan bir araştırmaya göre kedi sahipleri, evcil hayvanı olmayan insanlara göre daha iyi bir psikolojiye sahip.

kedi

Anketlere göre kedi sahibi olan kişiler; kendilerini daha mutlu, daha özgüvenli ve daha az gergin hissettiklerini ve ayrıca daha iyi uyduklarını, daha iyi odaklandıklarını, hayatlarındaki problemlerle çok daha iyi yüzleştiklerini öne sürüyor.

Ayrıca kediler, sevimli uyku pozisyonları ve âdeta yer çekimine meydan okuyan hareketleri ile bizi kötü ruh hâllerinden çıkarabiliyor. Araştırmalara göre kucağınızda uyuyan bir kedi, stresi azaltma etkisine sahip.

Kediler, bizim önemsediğimiz ve aynı zamanda bize önem veren canlılardır.

kedi

Örneğin çeşitli çalışmalara göre kedi sahipleri, sosyal anlamda daha duyarlı oluyor ve evcil hayvan sahibi olmayan insanlara göre diğer insanlara daha sıcakkanlı yaklaşıyor. 

Doğu Kentucky Üniversitesi’nden iki uzmana göre de kediler hakkında olumlu duygular beslemek, insanlar hakkında da olumlu duygular beslemenize yardımcı oluyor. 

Yani bir hayvan, size kendinizi mutlu ve bağlı hissettirdiğinde, başkalarına karşı nezaket ve cömertlik anlayışınız gelişiyor. 

Ek olarak kediler, insan sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip.

kedi

Bu konuya dair 13 yıl süreyle 4.435 kişi üzerinde büyük bir araştırma yapıldı ve geçmişte kedi sahibi olan kişilerin, bu süre zarfında kedi sahibi olmamış kişilere göre kalp krizinden ölme olasılıklarının daha düşük olduğu görüldü.

Öyle ki kan basıncı, kolesterol, sigara tüketimi ve vücut kitle indeksi gibi diğer risk faktörlerini hesaba katıldığında bile sonuç değişmedi. Öte yandan araştırmacılar, şu an kedi sahibi olmayıp geçmişte bir kedi ile yaşayan kişiler üzerinde bile bu etkinin devam ettiğini öne sürmekte.

Özetle kediler, birçok farklı açıdan insan yaşamını olumlu etkileyen canlılar. Bir kedi beslemek gerek psikolojik gerek fizyolojik anlamda hayat kalitesini yükseltmekte. 

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