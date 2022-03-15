Temizliği 4 Kat Verimli Hale Getiren Süpürge: Redroad V17

Teknoloji şirketi Redroad tarafından piyasaya sürülen Redroad V17 isimli dikey kablosuz süpürge, 1 saat kesintisiz temizlik imkanı ve bir çift birbirine doğru dönen fırçaları ile temizliği 4 kat verimli hale getiriyor. V17 ile temizlik süresini kısaltırken her zamankinden daha iyi bir iş çıkarabilirsiniz.

Gün içerisinde sürekli bir yerlere koşturuyoruz. İşe yetişmek için, işten eve giderken, çocukları okuldan almaya gittiğimizde… Bu koşturmaca içerisinde bazen kendimizle bile ilgilenemiyoruz. Çünkü sürekli bir yerlere yetişirken diğer taraftan bazı şeylere geç kalıyoruz. Örneğin ev temizliği. Yoğunluk içerisinde temizlik yapmak, çoğu zaman arka plana atılıyor. Şimdi sizlere, geleneksel süpürgelerden 4 kat daha verimli oluşu ile temizlik süresini minimalize eden bir süpürgeden bahsedeceğiz.

Son dönemlerin popüler teknoloji şirketlerinden Redroad, bir süredir dikey robot süpürgelere odaklanmış durumda. Çeşitli modellere sahip olan şirketin amiral gemisi süpürge modeli ise V17 olarak isimlendiriliyor. Sahip olduğu özellikler sayesinde temizlik süresini kısaltan süpürge, pek çok tüketicinin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Redroad V17, tüketiciye neler sunuyor?

Karşınızda Redroad V17 dikey süpürge

Redroad V17 dikey süpürge, 2.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, 1 saat boyunca kesintisiz temizliğe imkan tanıyor. Ortalama bir evin süpürme işinin de en fazla 1 saat süreceğini düşünecek olursak, bu bataryanın Redroad V17’yi rakiplerinin önüne geçirdiğini ifade edebiliriz. Ancak bu dikey süpürgenin hayat kurtaran esas özelliği bu değil.

Redroad V17’de bir çift silindirli fırça yer alıyor. Bu fırçalar, birbirlerine doğru dönerek süpürdüğünüz yeri dört kat hızlı bir şekilde temizlemiş oluyor. Böylelikle aynı yeri tekrar tekrar süpürüp temizlemenize gerek kalmıyor. Üstelik alışılmışın aksine çift fırça kullanılması, temizlenen alanın büyüklüğünü de doğal olarak artırmış oluyor. Yani Redroad V17 ile tek seferde daha büyük alanlar kolaylıkla temizlenmiş oluyor. Süpürgenin 155AW emiş gücü değeri ise tüm bu verimliliği destekliyor.

Redroad mühendislerinin işleri kolaylaştırmak adına yaptıkları şeyler yüksek emiş gücü ve çift fırça sistemi değil. Öyle ki V17’nin başlığı 360 derece dönebilen bir yapıya sahip. Böylelikle temizlik yaparken süpürge sizi değil, siz süpürgeyi yönetmiş oluyorsunuz…

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