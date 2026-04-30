Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

Edifier, uygun fiyata ileri seviye yapay zekâ özellikleri, 32 saat pil ömrü, ekranlı şarj kutusu gibi özellikler sunan kulaklığı Lolli5'i tanıttı.

Ses ürünleri konusunda dünyada öne çıkan firmalardan biri olmayı başaran ve aynı zamanda Türkiye’de de faaliyet gösteren bir marka olan Edifier dikkat çeken kulaklıklar da tanıtıyordu. Şimdi ise firma, çok rekabetçi olabilecek Lolli5 isimli yepyeni bir kulaklık ile karşımıza çıktı.

Edifier Lolli5 ANC kulaklıkları eşsiz yapan şey, yerleşik bir ekran ile gelmesi. Kulaklığın kutusunda bir ekran bulunuyor. Bunun dışında yapay zekâ özellikleri konusunda da çok iddialı. Gelin cihazın detaylarına bakalım.

Karşınızda Edifier Lolli5 ANC

Lolli5 modeli; müzik kontrolü, mod değiştirme, kamera etkinleştirme ve yapay zeka özellikleri için kullanabildiğiniz akıllı dokunmatik ekrana sahip bir şarj kutusuna sahip. Bu ekran aynı zamanda pil durumunu ve tarihi de gösterebiliyor, duvar kağıtları, fotoğraflar veya GIF'lerle özelleştirilebiliyor.

Edifier, kulaklıklarda güçlü bas, zengin orta frekanslar ve ayrıntılı tizler sunmak için 13 mm çift kompozit LCP diyaframlı sürücüler kullanmış. sürücüler, 990 kbps'ye kadar yüksek çözünürlüklü ses için LDAC kodeğini destekliyor. Cihaz, kullanıcının ortamına uyum sağlayan adaptif aktif gürültü engellemeye sahip. Ayrıca dış mekanlarda etkili gürültü azaltma ve rüzgar gürültüsüne karşı direnç sunabiliyor. Arama netliğini artırmak 3+3 mikrofon sistemini de ekleyelim.

Yapay zekâ tarafında iddialı olduğunu söylemiştik. Kulaklık, Doubao ve DeepSeek ikili yapay zeka entegrasyonunu kullanarak 21 dilde gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Bunlar dışında toplantı transkripsiyonu ve yardımcı uygulama aracılığıyla yapay zeka destekli soru-cevap imkânı gibi özellikleri de var. Bluetooth 6.0 ile gelen ve IP55 dayanıklılık sunan cihaz, kutuyla birlikte ANC kapalıyken 32 saat, açıkken 24 saat pil ömrü sunuyor. Tek şarj ile ise 6 ila 8 saat arası pil ömrü var. Fiyatı ise 78 dolar olarak açıklandı.