İşçiliğe Hayran Kalacağınız Lüks Akıllı Telefon Vertu Agent Q Tanıtıldı

Vertu, Londra'daki Harrods mağazasında yepyeni şaşaalı telefonu Vertu Agent Q'yu tanıttı. Peki bu telefonu bu kadar "lüks" kılan özellikleri neler?

Vertu, Londra’daki Harrods mağazasında uzun zamandır merakla beklenen yeni akıllı telefonu Vertu Agent Q'yu tanıttı.

6.02 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite “Supreme” işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama kapasitesiyle donatılan bu cihaz, hem güç hem de zarafeti bir arada sunuyor. 50 MP ana kameradan 64 MP telefoto lense kadar uzanan üçlü kamera ünitesi ve 32 MP ön kamera, fotoğraf tutkunlarını etkileyecek türden.

200'den fazla yapay zekâ 'ordusuna' ulaşılabiliyor

Agent Q’nun en dikkat çekici özelliği ise “Ruby Talk” tuşu. Bu tuş, 200’den fazla yapay zekâ destekli “ajan”dan oluşan AIGS ağına erişim sağlıyor. Yani kullanıcı, tek dokunuşla özel görevleri gerçekleştirebilen bir dijital asistan ordusuna ulaşabiliyor ancak yapay zekâ yetersiz kalırsa, 7/24 gerçek insan danışman hizmetine geçmek de mümkün.

Telefonun dış tasarımı da en az teknolojisi kadar iddialı. Krokodil derisi kaplama, altın detaylar, seramik yüzeyler ve İsviçre menteşe sistemiyle telefonun ne kadar lüks bir telefon olduğunu görmek mümkün. 320 parçanın el işçiliğiyle bir araya getirildiği Agent Q, âdeta bir sanat eseri gibi üretilmiş.

Fiyatı şimdilik belirsiz

Vertu Agent Q'nun fiyatı henüz açıklanmadı ancak cihaz yalnızca Londra’daki Harrods mağazasından satın alınabilecek.