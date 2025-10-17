Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Huawei, Katlanabilir Ekranlı Yeni Telefonu Nova Flip S'i Duyurdu

Huawei, uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefonu Nova Flip S'i duyurdu. Özellikleri açısından da tatmin eden telefon, ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor. Peki Huawei Nova Flip S neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte uygun fiyatlı katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu. "Nova Flip S" olarak isimlendirilen ve Samsung'un Galaxy Z Flip serisine rakip olan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Huawei Nova Flip S neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Huawei'nin katlanabilir ekranlı yeni telefonunda çift ekran tasarımı benimsendi. Telefonun ana ekranı 6.9 inç büyüklüğünde ve 2690 × 1136 piksel çözünürlük sunuyor. 1-120 Hz değişken tazeleme oranı sunan ekran, 32 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda Huawei Nova Flip S

Huawei, Nova Flip S'te kullandığı işlemci ve RAM kapasitesi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu akıllı telefonda 512 GB'ye kadar depolama alanı sunulacak. 66W hızlı şarj desteğine sahip 4.400 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan telefon, HarmonyOS 5.1 işletim sistemiyle gelecek. Ömür boyu su geçirmezlik garantisi verilen Huawei Nova Flip S'in 1,2 milyon katlamaya karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

Telefonun kamera kurulumuna baktığımızda 50 MP çözünürlüğündeki ana kamera ile 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamerayı görüyoruz. Dikey olarak hizalanan bu kamera kurulumu, 2.14 inç boyutundaki küçük bir ekran ile aynı çerçeve içerisinde yer alıyor. Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre küçük ekran, hava durumu kontrolü, günlük programın takip edilebilmesi, QR ödemeler ve uygulamalardan gelen gerçek zamanlı bildirimleri gösterebilecek.

Huawei Nova Flip S teknik özellikleri:

Özellik
Ekran 6.9 inç, FHD+ (2690 × 1136 piksel), 1-120 Hz, OLED ve 2.14 inç, 480 x 480 piksel
İşlemci Açıklanmadı
RAM Açıklanmadı
Depolama 256-512 GB
Ön Kamera 32 MP
Arka Kamera 50 MP + 8 MP
İşletim Sistemi HarmonyOS 5.1
Batarya 4.400 mAh (66W)

Huawei Nova Flip S fiyatı:

Versiyon Fiyatı
256 GB 475 dolar
512 GB 520 dolar
