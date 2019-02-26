Vestel'den Android 9 Pie İşletim Sistemli Televizyon Geliyor

Vestel, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yaptığı açıklamayla Google ile işbirliğine gittiklerini ve Android Pie işletim sistemli bir televizyon geliştirdiklerini açıkladı.

Dünya, şu sıralar Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin heyecanını yaşarken, ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından Vestel de fuar kapsamında önemli açıklamalara imza attı. Vestel, Google ile tam işbirliğine giderek Android 9 Pie işletim sistemli bir televizyon geliştirdiklerini açıkladı.

Sunum sonrası Bloomberg mikrofonlarına konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bu yeni duyuru ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Google ile yaptıkları anlaşmanın önemine ve gelecekte yapmayı hedeflediklerine değindi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları: