Vestel'den Android 9 Pie İşletim Sistemli Televizyon Geliyor

Dünya, şu sıralar Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin heyecanını yaşarken, ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından Vestel de fuar kapsamında önemli açıklamalara imza attı. Vestel, Google ile tam işbirliğine giderek Android 9 Pie işletim sistemli bir televizyon geliştirdiklerini açıkladı.
Sunum sonrası Bloomberg mikrofonlarına konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bu yeni duyuru ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Google ile yaptıkları anlaşmanın önemine ve gelecekte yapmayı hedeflediklerine değindi.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
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Google ile yaptığımız bu anlaşmayla Android'i televizyonlarımızın içine gömdük, ortak geliştirdiğimiz bu platformu mayıs ayından itibaren sunacağız. Diğer Android bazlı sistemlerle direkt iletişime geçen bir televizyondan bahsediyoruz. Bu hamleyle televizyon ihracatımızı artıracağız, Avrupa'da ilk sıraya çıkacağız.
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Karlılığımız ciddi şekilde arttı. Türkiye pazarında son 1 haftadır perakendede artış gözlemliyoruz. Türkiye pazarındaki daralma umduğumuzdan daha kısa bir zamanda telafi edilecek. 155 ülkeye ihracat yaptık. 2019'da pazarlarımızı artıracağız. 2018'de Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerine açılımlar yaptık. Bu bölgelerde büyümemizi geliştireceğiz. 2018'de Dubai ofisimizi kurduk. Dubai'den tüm Afrika, Ortadoğu coğrafyasına yayılmayı hedefliyoruz.
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Yerli üretime destek olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar 3 milyona yakın telefon sattık. Daha uygun fiyatla pazara verdiğimiz telefonlarda pazar liderliğine ulaşmayı hedefliyoruz.