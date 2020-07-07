Vice Muhabiri, 1 Günde 3 Guinness Rekoru Kırmayı Denedi

Bir Vice muhabiri, Guinness Dünya Rekorları ya da eski adıyla Guinnes Rekorlar Kitabı’ndaki rekorlardan üç tanesini kırmak için yola çıktı. Will Tilghman isimli muhabir, bir gün içerisinde bu üç rekoru kırmaya çalıştı.

Guinness Dünya Rekorları’nı (Guinness World Records) mutlaka duymuşsunuzdur. Bunlar, hem insanlar tarafından kırılan hem de doğanın aşırılıklarının neden olduğu rekorlar olarak biliniyor.

Bir Vice muhabiri olan Will Tilghman da bu rekorlardan üç tanesini bir gün içerisinde kırmak için yola çıktı. Tilghman, bir gün içerisinde bu rekorları kırmak için yaptığı hazırlıkları ve denemeleri de yolculuğunun bir parçası olarak paylaştı.

1 günde 3 rekor denemesi

Tilghman, yapabileceklerinin listesini daralttıktan sonra kırma denemelerini yapacağı üç rekorunu seçti. Muhabir, listesinde yaptığı daraltma sonrası dünyanın en hızlı çiğ soğan yiyen insanı, poşet çayı kupaya en iyi atan kişi ve ağzına en fazla mum alabilen kişi olmaya karar verdi.

“Daha önce hiçbir şey kazanmadım, hiçbir şeyde en iyi olmadım ve özel olduğum hiçbir şey yok” diyen Tilghman, üç Guinnes Dünya Rekoru’nu birden kırmayı denedi. Kupaya poşet çay atma ve çiğ soğan yeme konusunda başarısız olan Tilghman, ağzına en çok mumu sıkıştırma konusunda ise şansızlık yaşadı. Vice muhabirinin ağzına sıkıştırdığı mumlardan bir tanesi düzgün bir şekilde yanmadığı için rekoru kırmadı ancak rekoru egale etti.

Poşet çayı kupaya atma rekoru 30 saniyede 7 taneydi. Tilghman bu süre içerisinde yalnızca iki tanesini kupaların içine atmayı başarabildi. En hızlı soğan yeme rekoru 29,6 saniyeydi ancak Tilghman, denemesinde bu süreye yaklaşamadı. Mum denemesinde ise rekor 100’dü, Tilghman ilk başta 102, daha sonra 101 mumla denese de mumlardan bir tanesi düzgün bir şekilde yanmadığı için bu rekoru kıramadı.