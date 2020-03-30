Video Birleştirme Nasıl Yapılır? Telefonda Video Birleştirme

Sosyal medya hesaplarınız veya günlük işleriniz için videoları anında birleştirmenizi sağlayacak, Android ve iPhone (iOS) için uygulamalar, PC için video birleştirme programı ve online yapmak isteyenler için de internet sitelerini derledik.

Sosyal medyada birbirinden güzel videolar paylaşmak için bazı ipuçlar hayat kurtarıyor. Örneğin video birleştirme, renk ayarı, kesme ve video sesi ile oynama gibi taktikleri bilmeniz gerekiyor. Bu içeriğimizde ise başlıktan da anlaşılacağı üzere video birleştirme programları ve Android, iOS, PC üzerinden video nasıl birleştirilir sorularını cevaplayacağız. Bir de online olarak video birleştirmenin yöntemini anlatıyoruz.

Bilgisayarda video birleştirmek için klasik video programını veya farklı video birleştirme programlarını kullanmanız gerekiyor. Android ve iPhone (iOS) içinse mağazalardan indireceğiniz farklı uygulamaları kullanabilirsiniz. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız da video birleştirme sitesi kullanabilirsiniz.

Video birleştirme nasıl yapılır?

Birleştireceğiniz videoları seçin,

Aşağıdan size uygun yöntemi seçin ,

, Yöntemin adımlarını takip edin,

iPhone (iOS) ve Android’de video birleştirme nasıl yapılır?

InShot’ı indirin ve uygulamayı açın,

Video seçeneğine dokunun,

Birleştirmek istediğiniz videoları seçin,

Video ayarlarını yapın,

Sağ üstteki Kaydet butonuna dokunun,

Çözünürlüğü seçin,

İşlem tamam.

Android telefonlar için video birleştirme uygulaması seçenekleri daha fazla ve uygulamalar neredeyse tamamen ücretsiz. Tabii ki uygulama içi satın alımları olan veya direkt kendisi ücretli olan uygulamalar var. Ancak bu uygulamaları kullanmaktansa, ücretsizleri kullanmak işinizi büyük ölçüde halledecektir. Biz de video birleştirme Android yöntemi için en popüler uygulamalardan biri olan InShot’ı kullanıyoruz.

Uygulamayı açtıktan sonra birleştirmek istediğiniz videoları tek tek seçin. Bunun yerine sadece bir video seçtikten sonra video düzenleme ekranı içerisinden yeni videolar da ekleyebilirsiniz. Bu ekranda videolarınıza ayrıca tuval, filtre, müzik, metin ve çıkartma gibi ek ayarlar da yapabilirsiniz. Videonuzun tamamlandığını düşünüyorsanız tek yapmanız gereken sağ üst kısımdan Kaydet butonuna dokunmak ve çözünürlüğü seçmek.

Biz Android için InShot video düzenleme uygulamasını seçtik ama siz farklı uygulamalara da göz atabilirsiniz. 100 milyondan fazla indirilen ve 5 milyona yakın değerlendirmeden 4,8 puan almayı başaran InShot, en popüler video birleştirme uygulamaları arasında yer alıyor. InShot dışında Scoompa, VivaVideo gibi farklı uygulamalar da çok fazla kullanılıyor.

Windows'ta video birleştirme nasıl yapılır?

Başlat çubuğundaki aram bölümüne Video Düzenleyici yazarak aratın,

Çıkan ilk sonuca tıklayarak giriş yapın,

Yeni video projesi seçeneğine tıklayın,

Projeye bir isim verin,

Ekle bölümünden birleştirmek istediğiniz videoları seçin,

Videoları tek tek aşağıya doğru sürükleyin,

Sıralamayı yapın,

Sağ üstte yer alan Video’yu tamamla seçeneğine tıklayın.

Video kalitesini seçin,

Dışarı Aktar seçeneğine tıklayın,

Dosyaya bir isim verin,

Son kez Dışarı Aktar seçeneğine tıklayın.

Bilgisayarda video birleştirme telefondan yapmaya göre çok daha kolay. Video birleştirme programı olarak herkesin bilgisayarında bulunan Video Düzenleyici isimli uygulamayı kullanıyoruz. Eskiden bu programın ismini Movie Maker olarak da biliyorduk. Uygulama tamaman ücretsiz bir Windows ürünü olmasından dolayı, içerisinde birçok efekt ve özellik bulunuyor. Ancak yine de Adobe Premier Pro, Sony Vegas Pro gibi değil.

Videoları birleştirmek için öncelikle bilgisayarınızda videoların yüklü olması gerekiyor. Daha sonra programı açın ve hemen ana ekranda yer alan Yeni video projesi seçeneğine tıklayın. Burada ne yazdığınız hiç önemli değil. İşlemleri tamamladıktan sonra bizden yeniden bir dosya ismi isteyecek. Bu nedenle buraları hızlı geçebiliriz.

Proje oluşturduktan sonra gelen ekranda Ekle seçeneğine tıklıyoruz ve bilgisayarımızda yer alan dosyaları seçiyoruz. Ardından videoları hangi sırayla koymak istiyorsak, aşağıda yer alan Hikaye Alanı bölümüne yerleştiriyoruz. Bu aşamadan sonra videoları birleştirmiş oluyoruz. Yapmak istediğiniz farklı işlemler olursa, projeyi tamamlamadan önce yapmamız gerekiyor.

Video Düzenleyici içerisinden ekstra olarak kırpma, bölme, metin ekleme, hareket ekleme, 3B efekt ekleme, filtreler ve videoların hızıyla oynama gibi işlemleri yapabiliyoruz. Özellikle 3B efekt ekleme kısmına bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Çünkü gerçekten çok eğlenceli ve göze hoş gelen efektleri bulunuyor. Son aşamada yukarıda yer alan Video’yu tamamla seçeneği ile videoyu kaydediyoruz.

Online video birleştirme nasıl yapılır?

Merge Video Online sitesine girin,

Birleştirmek istediğiniz videoları ekleyin,

Eklediğiniz videoları sıraya yerleştirin,

Birleştirmeye başlayın seçeneğine tıklayın,

Birleştirme bitince İndir seçeneğine tıklayın.

Online video birleştirme yönteminde videoları sadece birleştirmemize yarayan güvenilir bir site var. Bu siteyi kullanmak için de üye olmamız gerekmiyor veya videolarda farklı reklamlar olmuyor. Yapmamız gereken önce videoları eklemek ve daha sonra Birleştirmeye başlayın seçeneğine tıklamak. Videoları ekledikten sonra size boyutu ve süresi hakkında bilgiler de veriliyor.

Videoları ekledikten sonra fare ile sıralarını ayarlamanız gerekiyor. Bunun yerine videoları da sırasıyla eklemeyi tercih edebilirsiniz. Hangisini yapmak size daha kolay geliyorsa o yöntemi seçin. Sitenin ayrıca bir de video birleştirme programı bulunuyor. Bu programı bilgisayarınıza kurarak da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Ancak sitesi varken, şimdilik programı kurmak gereksiz gibi duruyor.

Video birleştirmek için kullanabileceğiniz birçok farklı platform ve yöntem bulunuyor. Öncelikle Android, iPhone(iOS), PC veya online olarak hangi yöntemi kullanmak istediğinizi seçmelisiniz. Telefondan yapmak için video birleştirme uygulamaları ve bilgisayar için de video birleştirme programları bulunuyor. Online bir site üzerinden bu işlemi yapmak istediğimizde, diğer yöntemlerdeki gibi fazla seçenek bulunmuyor.