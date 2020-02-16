Video Oyun Müzikleri, Çalışırken Verimliliği Arttırıyor

Herkesin çalışırken verim sağlamak ve odaklanmak için başvurduğu farklı bir yöntem vardır. Bazı insanlar müziği tercih eder, bazıları ise spesifik olarak oyun müziklerini. Bu yönteme başvuran insanlara göre herhangi bir iş sırasında video oyun müzikleri dinlemek, iş sırasında akıcılık sağlıyor, motivasyon veriyor ve odağı güçlendiriyor.

Kimi insan çalışma sırasında sessizliği tercih ederken kimi ise müzik gibi bazı destekleyici unsurlara ihtiyaç duyabiliyor. Ders çalışırken ya da iş yaparken müzik dinleyen insanlar, müziğin onlara akıcılık ve odak sağladığını söylüyor. Ancak müziğin fazla komplike olmaması, ya da sözlü olmaması gibi unsurlar da bu faydaları sağlamak da büyük önem taşıyor. Eğer siz de çalışırken müzik dinleyenlerdenseniz ve bunun için uygun müzik arıyorsanız, sizin için harika bir önerimiz var.

Deneyen insanlara göre çalışırken video oyun müzikleri dinlemek, konsantrasyon ve verimliliği arttırıyor. Bu deneyimi elde eden insanlara göre video oyun müziklerinin yazılma amaçları bu faydaların asıl nedenleri.

Oyunda da işte de aynı odağı sağlıyorlar

Video oyun müziklerinin yazılma nedenleri oldukça basit: oyuncunun dikkatini tamamen müziğe toplamadan oyuna akıcılık sağlamak ve oyunun atmosferini desteklemek. Bu müzikler bu nedenle karmaşık olmuyorlar ve genellikle vokal de içermiyorlar.

Aslında video oyun müzikleri, yapıları dolayısıyla kafe, alışveriş merkezi, spor salonu gibi alanlarda çalınan müziklerden pek farklı olmuyor. Bu müzikler de yapılan işi baltalamadan atmosfer desteklemek amacıyla yazılıyor.

Bu tip müziklerin işlevi aslında müzik olarak dinlemek değil. Genellikle salt bir müzikal zevk sağlamıyorlar. Ancak çalışırken stabil bir ortam gürültüsü sağlıyorlar ve bu da dikkat bozucu diğer faktörleri tamamen ortadan kaldırıyor. Video oyun müziklerinin diğer ortam müziklerinden farkı ise, şarkıya göre bazen motive edici de olabiliyorlar.

İnsanlar ne dinliyor, ne öneriyor?

Reddit gibi platformlarda video oyun müziklerinin verimliliğini tartışan insanlar, bazı spesifik oyunların müziklerinin maksimum verim sağladığını kendi deneyimlerine dayanarak iddia ediyor. Hızlı bir şekilde çalışmak ve işleri hemen bitirmek için Megaman 2, Sonic The Hedgedog gibi oyunların müzikleri öneriliyor. Odak arttırmak için Minecraft, motivasyon için de Dark Souls gibi oyun müzikleri; yine bu gönderilerde önerilen bazı çalışma müziklerinden.

Bize sorarsanız Prince of Persia: Warrior Within, Elder Scrolls: Skyrim, Diablo gibi oyunların müzikleri de odak arttırmak için oldukça faydalı. Ancak tabii bütün bu önerilerin haricinde sizi iyi hissettiren ve canlı tutan oyun müziklerini saptayarak onları çalışma sırasında kullanmanız verim açısından büyük fayda sağlayacaktır.