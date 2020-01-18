İnsanlar Neden Başladıkları Video Oyunları Bitirmez?

Almak için çabalayıp hevesle başladığınız video oyununun sonunu bir türlü getiremiyor musunuz? Oyun oynamak gibi birçok hobiye olan ilginin sönmesi, çağın getirdiği birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Kendi nedeninizin ne olduğunu belirlemek, kendinize ayırdığınız vaktin daha verimli ve eğlenceli geçmesini sağlayabilir.

Günümüz yaşam şartlarında, hızın çağında insanlar hobi adı altında yaptıkları şeylere yeterince zaman ayıramayabiliyorlar. Hızın oluşturduğu zamansızlık ve bir şeyin üzerine yoğunlaşmanın imkansızlığına alışan insan, kolayca çok sevdiği şeylerden bıkabiliyor. Bu yüzden film izlemek, kitap okumak, video oyunu oynamak gibi hobi denebilecek aktiviteler başlandıktan sonra havada kalabiliyor.

Tabii bu neden, hobilerin önüne geçen tek neden değil. Video oyunları üzerinden gidecek olursak çok sevmenize rağmen bir süre oynadıktan sonra oyuna olan merakınızın tamamen sönebilmesinin farklı sebepleri var. Bu psikolojik nedenlerin farkına varmak, bazı düşünceleri aşıp sevdiğiniz aktivitelere daha fazla zaman ayırmanızı sağlayabilir.

Yenilikleri kaçırma korkusu (FOMO)

Çağın psikolojik sorunu olarak bilinen FOMO, başka insanların yaşadığı olumlu tecrübeleri kaçırma korkusu ve bundan dolayı oluşan diğer insanlarla birlikte hareket etme dürtüsüdür. Sosyal medyadan uzak kalamamak bir tür FOMO belirtisi olabilir.

Video oyunlar eğer kişinin başlıca hobilerindense yenilikleri kaçırma korkusu söz konusu olabilir. Sürekli çıkan oyunlar özellikle geç kalındığında ‘spoiler’lara maruz kalma endişesiyle bireyi kendine çekebilir. Böylece birey, o anda oynamak istediği oyundan istemsiz bir şekilde uzaklaşır, çünkü sektörü çalkalayan yeni oyuna dair hiçbir şey kaçırmak istemez. Ancak şu bilinmelidir ki oyun sektörü 90’larda ya da 2000’ler başlarında olduğu gibi değildir ve günümüzde aynı tarihte 3 farklı büyük oyunun çıkış yapması muhtemeldir. Oyunsever kişinin her oyunu anında oynayamayacağını bilmesi ve biraz rahatlaması, hem kendisi hem de hobisi için daha yararlı olacaktır.

Zaman yokluğu

Çocukken rahatça oyun oynadığınız, saatlerce uğraşarak bölümleri üst üste geçtiğiniz günler olmuştur. Okul ödevi dışında sizi o ekrandan mahrum bırakacak bir şeyin olmaması gerçekten özlenesi bir his olabilir. Ancak yetişkinlik, çeşitli evsel görevleri, daha farklı sosyal çevreleri ve belki de çalıştığınız işi beraberinde getirir. Bu kadar yapılması gerekenin arasında zaman bulup en azından 1 saat oyun oynamak bile zor bir görev haline gelebilir. Bu da oyunların başlanıp ilk bölümlerde bırakılmasına neden olabilir. Eğer bu dertten muzdarip durumdaysanız üzerine zaman harcanması gereken, büyük emek isteyen oyunlar yerine daha kısa ve sonuç odaklı oyunlar tercih edebilirsiniz.

Azalan ilgi

Video oyunlarını bitiremiyorsanız, belki de eskiden olduğu kadar video oyunlarına ilgi duymuyor olabilirsiniz. Video oyunculuk, hayat boyu tam gaz devam etmeniz gereken bir hobi değil. İnsan her türlü hobiden sıkılabileceği gibi video oyunlarından da sıkılabilir. Farklı oyun denemek yerine başka şeylere zaman ayırarak video oyunlarının alışılmışlığını ortadan kaldırabilirsiniz.