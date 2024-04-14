ViewSonic hem profesyoneller hem de oyuncular için oldukça ilgi çekici özellikler sunan monitörünü tanıttı.

Özellikle yeni monitör bakanların gözü kapalı tercih ettiği markalardan olan ViewSonic, bu alanda sürekli farklı teknolojileri önümüze koymaktan çekinmiyor. Tabii bunu yaparken de kullanıcı deneyimini ön planda tutan şirket, genel anlamda uzun ömürlü olan ve parasının karşılığını veren modellerle karşımıza çıkıyor.

Fiyat tarafında da oldukça geniş bir yelpaze sunan şirket, yakın zamanda yeni bir monitör tanıttı. Hem oyuncuları hem de profesyonelleri temel alarak hazırlanan yeni monitör, 44,5” boyutundaki devasa paneliyle dikkat çekiyor. Bunun haricinde hem tasarım hem de donanım anlamında oldukça iddialı bir model.

165Hz tazeleme hızı, 2K çözünürlük ve dahası…

ViewSonic’in 32:9 en boy oranlı VX4518 modeli, 44,5” boyutundaki VA bir panelle geliyor. Söz konusu monitörde 5120 x 1440 piksel çözünürlük (yani 2K veya 1440p) sunulurken 165Hz ekran tazeleme hızı veriliyor. 1500R değerindeki kavis eğrisinden ve 1ms gecikme süresinden de bahsetmemek olmaz tabii.

Bu değerlerle hem hızlı tepki süreleri elde ediliyor hem de görüntüde yırtılma ve ghosting olması gibi durumların önüne geçiliyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kapsayan monitör, sRGB renk gamının da yüzde 99’unu kapsıyor. Bunun haricinde HDR10 de daha geniş renk yelpazesine ve kontrast oranına sahip olmasını sağlıyor.

Monitörde hem FreeSync hem de G-Sync desteği var. Oyun teknolojilerinin haricinde söz konusu monitörde hem aynı bilgisayardan iki farklı uygulamayı hem de iki ayrı bilgisayarı görüntüleyebiliyorsunuz. Bağlantı olarak 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4, 1 adet 65W güç çıkışı, 3 adet de USB-A 3.2 çıkışı yer alıyor. Fiyatı ise 703 dolar (vergiler hariç yaklaşık 22.750 TL).