Viking Kılıcı Tasarımlı Bu Nokia 6500'ın Fiyatı 14 Bin TL

Lüks telefonlar konusunda en bilindik markalardan biri olan Caviar, tuşlu bir telefon için olabilecek en ihtişamlı tasarımı oluşturdu ve Nokia 6500'ı bambaşka bir görünüm ile müşterilerine sundu.

Rusya merkezli bir lüks akıllı telefon şirketi olan Caviar, son derece enteresan ve bir o kadar pahalı ürün portföyüne bir yenisini daha ekledi. Klasik Nokia 6500 modelini yeniden yorumlayan şirket, müşterilerine son derece asil ve ihtişamlı bir Viking kılıcı olarak geri dönüş yaptı.

Caviar Viking Ragnar Carbon adlı bu özel Nokia 6500 modeli, bir Viking kılıcı gibi uzun ve altıgen olacak şekilde yeniden tasarlandı. Titanyumdan bir T9 klavyeye sahip olan cihazın arkasında timsah derisi, karizmatik karbon çerçeveler bulunuyor. Kısacası bu telefon, bir Nokia 6500’ın sahip olmadığı tüm lükse sahip.

Peki bu pahalı tasarımın altında ne bulunuyor? 2.2 inçlik 320 x 240 piksel TFT ekran, 830 mAh batarya ve LED flaş destekli 2MP’lik bir kamera. Caviar’a göre bu ‘kılıcı’ her Viking tutamaz. Yalnızca belirli bir statüye sahip olan kişiler bu kılıcı elde etme hakkına sahip olabilir. Cihazın 2600 dolar yani 14 bin TL fiyata sahip olduğunu düşünürsek çok da haksız olduğunu söyleyemeyiz.