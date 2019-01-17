Google Pixel 3 ‘Lite’ Ortaya Çıktı (Video)

Google Pixel’lerin lansmandan önce ortaya çıkma geleneği, yeni telefonda da devam ediyor.

Google’ın telefonlarının Doğu Avrupa’da telefonun daha duyurusu bile yapılmadan ortaya çıkması artık alışkanlık haline geldi. Yeni “Pixel 3 Lite” için de bu durum değişmedi.

Google’ın orta sınıfı hedef alan yeni telefonu, yakın zamanda yayınlanan bir videoda neredeyse son haliyle ortaya çıktı. YouTube kanalı Andro News’te yer alan görüntüler, yeni telefonun görünüşünü de ortaya çıkartıyor.

Telefonun kod adı “Sargo” ve cihazda Snapdragon 670 işlemci ile 4 GB RAM bulunuyor. Cihaz temel olarak Pixel 3’e benzese de ikinci özçekim kamerası ya da öne bakan bir hoparlörü bulunmuyor. Telefonun dış kısmı plastikten imal edilmiş ve kulaklık girişi de bu modelde geri dönmüş. Telefonun ekranının 5,56 inçlik, 2220 x 1080 LCD ekran olduğu söyleniyor, bataryasının ise 2915 mAh.

Telefonun kamerasının, daha pahalı olan versiyonuyla aynı kalitede olduğu söyleniyor. Telefonda 12 megapiksellik sensör var, kamerası da 1.4-mikron piksele ve optik olarak sabitlenmiş merceğe sahip. Andro News’e göre telefon, Pixel 3 ile aynı kalitede fotoğraf çekiyor.

Her ne kadar bu cihazın daha alt seviye olan işlemcisi nedeniyle bu telefonun Pixel 3 kadar iyi görüntü işlenmesi beklenmese de Google’ın belli bir kaliteyi tutturduğu kesin.

Böylesine net bir videodan sonra ürünün çıkış tarihinin yakın olması beklense de söz konusu bir Pixel olduğu için önce Google’ın bir açıklama yapmasını beklemek daha doğru olacaktır.