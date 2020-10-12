Vikinglerin O Kadar da Güçlü Olmadığı Ortaya Çıktı

Küçükçekmece'de yapılan kazılarda, Vikingler'in o kadar da güçlü olmadıkları sonucuna ulaşıldı. 10. yüzyılda hayatını kaybettiği tahmin edilen bir Viking'in kalıntılarını inceleyen uzmanlar, bu kişinin kısa sayılabilecek boyda olduğunu ve aç kaldığını tespit ettiler.

İstanbul Küçükçekmece'de Vikingler dönemine ait bazı kazı çalışmaları yapıldı. Yapılan kazı çalışmalarında, bu bölgede yaşayan Vikingler'in o kadar da güçlü bir yapılarının olmadığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli Sunday Times gazetesinde yer alan bir makale, Vikinglerle ilgili "güçlü" ve "düşmanı korkutan" algısının, İstanbul'da yaşamış Vikingler için pek de geçerli olmadığını gözler önüne seriyor.

Küçükçekmece Gölü'nün yakın çevresinde bulunan Bathonea Antik Kenti'nde yapılan çalışmalarda, 20 yaşında öldüğü anlaşılan bir Viking'in kalıntılarına ulaşıldı. Bilim insanları, bu kalıntıların yanında sarı bir haç bulunmasıyla bu kişinin bir Viking olduğu sonucuna ulaştılar. Yapılan incelemelerde, muhtemelen 10. yüzyılda hayatını kaybeden kişinin 1.60 boyunda olduğu anlaşıldı. Uzmanlar, bölgedeki Vikingler'in az beslenmiş olduklarını, savaşçı yapılarının bu bölgede yaşamış Vikingler için geçerli olmadığını açıkladılar.

Kalıntılarla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Turan, söz konusu kişinin aç kaldığının, diş yapısının ciddi anlamda bozulduğunun ve çok sert şeyler yemek zorunda kaldığının anlaşıldığını söyledi. Kazı bölgesinde çok fazla ceset kalıntısının olduğunu ifade eden Turan, çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Araştırmacılara göre Vikingler, Bizans döneminde İstanbul'a geldiler. Ancak buraya gelen ilk Vikingler'in "Rus" olarak nitelendirildiğini söyleyen bilim insanları, burada yaşayan Vikingler'in Bizans kültürü ve dinini kabul ettiklerini ifade ediyor. Araştırmalara göre yazın İstanbul'da kalan Vikingler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kuzeye göç edip, İsveç'e kadar ulaşmışlar.

Bilim insanları, Vikingler'in İstanbul için farklı bir öneminin daha olduğunu söylüyor. Yapılan açıklamalara göre Vikingler, Norveç orman kedilerini de yanlarında İstanbul'a getirmişler. Getirilen kedilerin de İstanbul'da bulunan diğer kedilerle çiftleşmesi, şehir genelindeki kedilerin bugünkü yapıya sahip olmalarına neden olmuş. Yani bugün İstanbul sokaklarında gördüğünüz kedilerin ataları, Vikingler döneminde buralara gelmiş.

Son olarak, Vikingler'in İstanbul'da yaşadıkları yerin de uzun zamandır tartışıldığını belirtmek gerekiyor. Bazı bilim insanları, Vikingler'in yaşadığı Aya Mamas isimli bölgenin bugünkü Beşiktaş olduğunu ifade ediyorlar. Ancak Küçükçekmece'de yapılan kazılarda, Aya Mamas'ın burası olabileceği söyleniyor. Ayrıca Küçükçekmece'de 5 kilometrelik bir liman olduğunu ifade eden uzmanlar, Vikingler'in bu limanı kullanarak özleri olan denizcilikle uğraşabileceklerini söylüyorlar.