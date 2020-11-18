Jet Adam Vincent Reffet, Eğitim Sırasında Hayatını Kaybetti

Ekstreme sporlar konusunda nam salmış bir isim olan Vincent Reffet, 36 yaşında hayatını kaybetti. Namıdiğer jetman, jatpackiyle bir eğitim atlayışı yaptığı sırada hayatını kaybetti. Sporcunun ölüm nedeni henüz bilinmezken kara haber, Reffet'in hayranlarını yasa boğdu.

Vincent Reffet ismini, muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Çünkü bu isim, geçtiğimiz dönemlerde de haberlerimize konu olmuştu. Reffet, bir jet adamdı. Sırtına taktığı jetpackle oldukça etkileyici gösterilere imza atan, hatta bir seferinde de 1500 metreyle neredeyse uzaya ulaşan namıdiğer "Jetman" artık hayatta değil. Konuyla ilgili açıklamalar, Reffet'in üyesi olduğu "Jetman Dubai" tarafından yapıldı.

Jetman Dubai tarafından yapılan açıklamalarda, Reffet'in bir eğitim uçuşu sırasında öldüğü ifade edildi. Ölüm nedeniyle ilgili detaylı bir açıklama yapmayan Jetman Dubai yetkilileri, olayla ilgili olarak tüm resmi makamlarda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Kurumun yaptığı açıklamalar, 36 yaşındaki Reffet'in hayranlarını derin bir hüzne boğdu.

Vincent Reffet, 300 metre yüksekten atladığı gösterinden bu pozu vermişti

Fransız sporcu, jetpack kullanarak pek çok etkileyici gösteri yapmıştı. Örneğin bir seferinde 300 metrelik Kuala Lumpur Kulesi'nden atlayan Reffet, başka bir denemesinde ise dünyanın en yüksek binalarından olan Burj Khalifa'dan atlamış, bu atlayış ona dünya rekoru getirmişti. 828 metrelik binadan atlayış, Reffet için çocuk oyuncağı gibi gelmişti. Zira bu atlayış sırasında hiçbir sorun da yaşanmamıştı.

Ekstreme sporlar, Vincent Reffet'in kanında vardı. Çünkü Reffet'in ebeveynleri de ekstreme sporculardı. Verdiği bir röportaj sırasında büyük hayaller kurup, yapılan işin sevilmesi gerektiğini söyleyen Reffet, bu sayede "imkansız" kelimesinin ortadan kaldırılmış olacağını ifade etmişti. İşte bu denli önemli bir düşünce yapısına sahip olan başarılı bir isim, artık ne yazık ki hayatımızda değil.