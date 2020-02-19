Vince Reffet isimli bir adam, jet motoru yerleştirilmiş kanatlar ile 8 saniyede 100 metre irtifaya ulaştıktan sonra 30 saniyede 1000 metreye çıkmayı başardı. Reffet, uçuş sırasında hız rekorunu da kırmayı başardı.

Jet motoru takılmış kanatlardan oluşan Jet Wing, insanların tek başına uçmasını sağlıyor. Jetwing kullanarak uçan insanlara ise Jetman deniyor. Bir süredir üzerinde gelişme çalışmaları devam eden Jet Wing ile Dubai’de önemli bir uçuş gerçekleştirildi.

Vince Reffet, kullandığı Jet Wing ile Dubai’de 8 saniyede 100 metre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Yükselmeye devam eden Reffet, 30 saniyenin sonunda ise 1000 metre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Yaklaşık 1500 metre maksimum yüksekliğe kadar süren uçuşun ortalama hız değeri ise 210 km/s saat olarak açıklandı.

Reffet, 1500 metre yükseklikte uçuşunu sona erdirmeden önce birkaç akrobasi hareketi de yaptı. Hareketlerin ardından paraşütünü açan Reffet, Skydive Dubai’ye başarı ile inmeyi başardı. Reffet tarafından gerçekleştirilen uçuşun yayınlanan videosunun açıklama kısmında, bu yükseklikte ilk defa akrobasi hareketleri yapıldığı belirtildi.

Vince Reffet, yakın zamanda İsveç’te bulunan Cenevre Gölü üzerinde bir uçuş gerçekleştirecek. Gerçek dünyanın 'Iron Man'i olarak anılan Yves Rossy, geçtiğimiz dönemde Cenevre Gölü üzerinde benzer bir uçuş gerçekleştirmişti. Vince Reffet de, Cenevre Gölü’nde bir uçuş gerçekleştirerek Yves Rossy’e katılmayı planlıyor.

Geçtiğimiz kasım ayında, geliştirdiği kanatları bulunmayan let roketli kıyafetle İngiliz mucit Richard Browning, 136 km/s hıza ulaşarak önemli bir rekora imza atmıştı. Vince Reffet, 210km/s hızla Browning’e ait rekoru da kırmış oldu.

Vince Reffet'in Dubai'de gerçekleştirdiği uçuşun görüntüleri: