Violet ve Shangxiang, Arena of Valor: Yeni Çağ'da Buluşuyor

Uzun yıllardır farklı evrenlerde ve farklı maceralarda yer alan ikiz kardeşler Sun Shangxiang ve Violet bir araya geliyor. Honor of Kings’in meşhur karakteri Sun Shangxiang, Arena of Valor’daki ikizi Violet’e kostüm olarak eklenecek.

Tencent Games tarafından geliştirilen ve Türkiye’ye özel sunucusu, yerel kostümleri, etkinlikleri ile ülkemizde birçok kullanıcıya ulaşan Arena of Valor: Yeni Çağ mobil oyunlar arasında en çok indirilenlerde üst sıralara yükselerek önemli bir başarı yakaladı. Oyun ayrıca 100’den fazla karakter seçeneği sunuyor.

İş birlikleri ile bu karakterleri daha da zenginleştiren oyun, Arena of Valor ve Çin’in popüler oyunlarından olan Honor of Kings’te yer alan ikiz kardeşleri bir araya getiriyor. Her iki oyununda yapımcısı olan, Çin merkezli uluslararası video geliştiricisi TiMi Studios kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Diyar Muhafızı kostümü kardeşleri buluşturacak

Türkiye yoğun bir kullanıcı kitlesine ulaşan Arena of Valor: Yeni Çağ, eklenen yeni Diyar Muhafızı kostümü aracılığıyla ikiz kardeşler Sun Shangxiang ve Violet bir araya gelecek. Bu kostüm sayesinde Violet, Honor of Kings oyununda yer alan ikiz kardeşi Sun Shangxiang’a dönüşebilecek. Yeni kostüm, oyunun içerisinde Violet ile birçok macera yaşayan kullanıcıları heyecanlandırıyor.

Honor of Kings, günlük 100 milyon aktif oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alıyor. TiMi Studios tarafından geliştirilen ve Tencent Games tarafından yayınlanan bir diğer oyun Arena of Valor ise DC Comics, Sword Art Online, Ultraman, Bleach gibi markalarla iş birliği ile önemli gelişmelere ulaşıyor. Arena of Valor: Yeni Çağ’ı ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz.