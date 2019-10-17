Under Armour İmzalı Dünyanın İlk Uzay Kıyafeti ile Tanışın

Richard Branson’ın uzay şirketi Virgin Galactic ve Amerikalı spor giyim markası Under Armour, bir yıllık ortaklığın ürünü olan dünyanın ilk ticari uzay giysisi ve ayakkabılarını tanıttı.

Virgin Galactic ve Under Armour arasındaki ortaklık, geçtiğimiz yılın sonlarında duyurulmuştu. Bilmeyenler için; Virgin şirketler grubunun kurucusu ve CEO’su olan İngiliz girişimci Richard Branson, 2004 yılında ticari uzay seyahatleri düzenlemek için Virgin Galactic firmasını kurmuştu. Bugünlerde Blue Origin ve SpaceX gibi şirketlerin peşinden koştuğu bu hayali çok uzun bir zaman önce kuran Branson, uzay turizmi hedefine adım adım yaklaşıyor.

Under Armour CEO’su Kevin Plank ve Branson, on yıldan fazla bir süredir arkadaş. Plank, Branson’ın ticari uzay yolculuğu konusunda ortaya koyduğu vizyona hayran kaldığını; ancak onu dinlerken kafasında önemli bir soru işaretinin oluştuğunu söylüyor: Ne giyecekler?

Bu andan itibaren Virgin Galactic için özel uzay kıyafetleri geliştirmeye karar veren Plank, “Sporu, sporcunun ihtiyaçlarını ve karşı karşıya kalabilecekleri zor durumları gözeterek anlamaya başladık. Başkalarının problem olarak gördükleri şeylerin üstesinden teknoloji ile gelmek için müthiş bir fırsat gördük” diyor.

Under Armour’un tasarladığı dünyanın ilk ticari uzay giysisi, içlik benzeri uzun bir sweatshirtten, tulumdan ve bottan oluşuyor. Oldukça fütürist bir tasarıma sahip olan kıyafet, uçuş sırasında kan akışını artıracak nem ve sıcaklık düzenleyici bir kumaştan yapıldı. Kıyafetin omuz kısmında, yüksek G kuvvetine karşı koruma sağlayacak küçük yastıklar bulunuyor.

Uzay giysisinin astarı, uzay turistlerini ve astronotları karşılaşabilecekleri çeşitli sıcaklıklarda rahat tutmak için soğutma özelliğine sahip. Yumuşak, hafif ve aleve karşı dayanıklı olan ayakkabılar ise oldukça şık ve zarif görünüyor.

Virgin Galactic’in 6 mürettebatlı uzay gemisinde yolculuk yapmak için şu ana kadar 603 kişi kayıt yaptırdı. Bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyen kişilerin 250 bin doları gözden çıkarmaları gerekiyor.