Virüsle Mücadelede Ellerinizi Nasıl Kuruladığınız Önemli

Bilim dünyası, insanların yeni tip koronavirüs salgınından nasıl daha iyi korunabileceklerini anlamak için pek çok çalışma yapıyor. Leeds Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan biri, el yıkamanın ardından kağıt havlu kullanılmasının virüse karşı çok daha etkili olduğunu gösteriyor.

Küresel sağlık yetkilileri, dünyaya yayılmaya devam eden ve her gün binlerce kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19’a karşı korunmak için ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamanız gerektiğini söylüyor.

Yetkililerin bu konuda hemen her gün bas bas bağırmasının altında, kirli ellerin mikropların iletilmesi için en etkili yollardan biri olması yatıyor. Zira temiz olmayan ellerinizle kapı kolları veya musluklar gibi sık dokunulan yüzeylere dokunduğunuzda hastalığı yayabilir ve başka insanların enfekte olmasına neden olabilirsiniz. Kısacası, sabunla 20 saniye el yıkamak; kendinizi, ailenizi ve etrafınızdaki insanları korumanın en önemli yollarından biridir.

Ellerinizi sabun ve su ile 20 saniye yıkamak, korona ve diğer virüslerden korunmanızı sağlıyor

İngiltere'de bulunan Leeds Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan küçük bir çalışma, düzgün yıkanmayan ellerde kalan patojenlerin kağıt havlu kullanarak giderilebileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın başyazarı Leeds Üniversitesi'nden Ines Moura, "Elde ettiğimiz bulguların, dünya çapında hızla yayılan yeni tip koronavirüsün kontrol altına alınması ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Ellerimizi yıkadıktan sonra kağıt havlu ile kurulamalıyız. Böylece virüsün bulaşma ve yayılma riskini azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.

Düzgün yıkanmayan ellerde kalan patojenler kağıt havlu ile giderilebiliyor

Çalışma kapsamında dört katılımcının ellerine, bakterileri enfekte eden zararsız bir virüs olan bakteriyofaj bulaştırıldı. Ellerini yıkadıktan sonra kağıt havlu veya jet hava kurutucu ile kurulayan katılımcılar, kapı kolları, merdiven parmaklıkları, telefonlar ve steteskoplar dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere dokundular.

Araştırmacılar, el kurutmada hem kağıt havlu hem de jet kurutucu kullanmanın eldeki virüsleri azalttığını tespit ettiler. Bununla birlikte, jet hava kurutucu ile kurulanan ellerin, örneklenen 11 yüzeyden 10'unda, kağıt havlu ile kurulanan ellere kıyasla 10 kat daha fazla kirliliğe neden olduğu tespit edildi.

Jet hava kurutucuları, kağıt havlulara kıyasla 10 kat daha fazla kirliliğe neden oluyor

Söz konusu çalışma hakkında konuşan İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi’nden Paul Hunter, yıkandıktan sonra elde ne kadar virüs kaldığının, yıkamanın nasıl ve ne kadar yapıldığı ile bağlantılı olduğunu söyledi. Düzgün yıkanmayan ellerin jet kurutucu ile kurulanması halinde çevredeki insanların bulaşma riski ile karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çeken Hunter, doğru yıkama tekniğinin önemine vurgu yaptı.

El yıkama, neredeyse tüm bulaşıcı hastalıklara karşı duvar oluyor. Sabun, cildinizdeki yağları ve kirleri parçalarken, su ise parçalanan bu yağ ve kirleri uzaklaştırarak mikropları alıp götürüyor. Siz siz olun, özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde ellerinizi gün içinde düzenli olarak yıkamayı ihmal etmeyin. Kendiniz ve sevdikleriniz için...