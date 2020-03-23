Ellerimizi su ve sabunla 20 ila 30 saniye boyunca yıkamak, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgına karşı alabileceğimiz en önemli tedbirlerin başında geliyor. Kısa sürede viral olan bir video, doğru tekniklerle el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının ardından hemen herkes marketlerdeki ve eczanelerdeki el dezenfektanlarına hücum etti ancak uzmanlar, başvurulması gereken yegane yöntemin el yıkama olduğunu söylüyor.

20 ila 30 saniyelik bir el yıkama, sadece koronavirüse değil neredeyse tüm bulaşıcı hastalıklara karşı duvar oluyor. Sabun, cildinizdeki yağları ve kirleri parçalarken, su ise parçalanan bu yağ ve kirleri uzaklaştırarak mikropları alıp götürüyor.

Bir Twitter kullanıcısı, doğru el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla çok çarpıcı bir video yayınladı. Zira ellerinizi doğru şekilde yıkamadığınız takdirde, bazı mikroplar kalabilir ve çok hızlı bir şekilde yayılabilir.

Harjinder Singh Kukreja adlı kullanıcı tarafından yayınlanan videoda, bir çift eldiven giyen ve sabun yerine siyah boya kullanan birini görüyoruz. Boya, yaptığınız her harekette sabunun her yere nasıl yayıldığını ve kaplandığı göstermek amacıyla tercih edilmiş.

Videoda, sağlık uzmanlarının önerdiği doğru teknikleri kullanarak boyanın elin tamamına ulaştığı görüyoruz. Twitter'da 16 milyondan fazla görüntüleme, 157.000 beğeni ve 144.000 retweet alan 45 saniyelik video, sabunla 20-30 saniye el yıkamanın; kendinizi, ailenizi ve etrafınızdaki insanları korumanın en önemli yollarından biri olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Doğru el yıkamanın önemini gösteren video