Siz de soğuk algınlığı veya grip olduğunuzda antibiyotik kullanarak iyileşeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse fena hâlde yanılıyorsunuz demektir!

Hasta olduğumuzda tek isteğimiz, bizi hemen iyileştirecek bir ilaç bulmaktır. Ancak grip, soğuk algınlığı veya COVID-19 gibi viral hastalıklar söz konusu olduğunda, antibiyotikler maalesef işe yaramaz.

Peki, neden antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir?

İlk önce antibiyotiklerin nasıl çalıştığını ele alalım.

Antibiyotikler, 1928 yılında Alexander Fleming tarafından keşfedilmiş ve insanlık tarihinin en önemli tıbbi buluşlarından biri olarak kabul edilmiştir.

Antibiyotikler, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Bakteriler, vücudumuzda ve vücudumuzun üzerinde yaşayan çok küçük organizmalardır. Çoğu zaman zararsız veya hatta yararlı olabilirler ancak bazı bakteriler hastalıklara neden olabilir.

Antibiyotiklerin iki türü vardır: Bazıları bakterilerin büyümesini yavaşlatarak üreme ve yayılma yeteneklerini zedeler, bazıları ise bakterilerin hücre duvarlarını yok ederek onları öldürür. Hangi antibiyotiğin kullanılacağı, bakterinin türüne bağlıdır.

Peki antibiyotikler neden virüslere etki edemiyor?

Virüsler, bakterilerden farklıdır yani farklı bir yapıya ve hayatta kalma yöntemine sahiptirler. Virüslerin, antibiyotiklerin saldırabileceği hücre duvarları yoktur. Bunun yerine koruyucu bir protein kılıfı ile çevrilidirler.

Bakteriler vücut hücrelerinize dışarıdan saldırırken virüsler aslında vücut hücrelerinizin içine girer, orada yaşar ve kendilerini kopyalarlar.

Virüsler, bakteriler gibi kendi başlarına çoğalamazlar, bunun yerine sağlıklı hücrelere yapışır ve bu hücreleri yeni virüsler üretmek üzere yeniden programlarlar. Bu farklılıklar nedeniyle antibiyotikler virüslere karşı etkili olamaz.

Antibiyotikler, yalnızca bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılmalıdır.

Viral hastalıklar için antibiyotik kullanmak, bu ilaçların etkinliğini azaltabilir ve gelecekte daha ciddi enfeksiyonlarla karşılaştığımızda bizi daha savunmasız hâle getirebilir.

Antibiyotiklerin yanlış kullanımı, antibiyotik direncine yol açabilir ve bu da ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yani mutlaka antibiyotik kullanmadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

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