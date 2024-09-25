ABD Adalet Bakanlığı, Visa'nın banka işlemlerinde ve doğrudan fiyatlarda ciddi rol oynadığını iddia ederek antitröst davası açtı.

ABD Adalet Bakanlığı, finansal hizmet devi Visa'ya karşı antitröst davası açtı. Davada Visa’nın ağ üzerindeki hâkimiyetini kullanarak pazardaki rekabeti engellediği ve bankalardan aldığı yüksek ücretlerin tüketicilere yansıdığı iddia ediliyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Visa'nın özellikle PayPal ve Square gibi şirketlerin rekabet etmesini zorlaştırarak pazarı tekeline aldığını öne sürüyor. Bahsi konu olan dava 2020'de Visa'nın iş uygulamaları üzerinde başlattığı çok yıllık bir soruşturmanın beraberinde geliyor.

O dönemde Visa, finans teknolojisi girişimi Plaid’i 5,3 milyar dolara satın almaya çalışmış ancak ABD Adalet Bakanlığı bu anlaşmanın rekabeti etkileyeceğini iddia ederek satın almayı engellemişti. Visa, yasal süreçlerden kaçınmak için teklifi geri çekmiş olsa da Adalet Bakanlığı soruşturmalarına devam etti.

"Visa'nın eylemleri her şeyin maliyetini artırıyor"

Son açılan davada Visa'nın bankalar ve işletmelerle yaptığı anlaşmalar sayesinde pazar üzerindeki kontrolünü daha da güçlendirdiği iddia ediliyor. Başsavcı Merrick Garland, Visa’nın bu güç sayesinde piyasa fiyatlarını yukarı çektiğini ve rekabeti engellediğini vurgularken, bu durumun sadece bir ürünün fiyatını değil, neredeyse her şeyin maliyetini artırdığını belirtti.

Visa'nın Genel Danışmanı Julie Rottenberg ise ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı davanın haksız olduğunu savundu. Rottenberg, Visa'nın kart piyasasında birçok rakibi olduğunu ve Visa’nın tercih edilmesinin nedeninin sundukları güvenlik, dolandırıcılık koruması ve marka değeri olduğunu söyledi.

Şikâyet dilekçesinde belirtilenlere göre Visa banka kartı işlemlerinin %60'ından fazlasını işliyor ve bu işlemlerden yıllık 7 milyar dolar gibi büyük bir ücret geliri elde ediyor. Davanın sonucuna bağlı olarak pazarda hareketlilik yaşanması oldukça muhtemel.

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