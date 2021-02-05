Microsoft, popüler kod düzenleyicisi Visual Studio Code'un Ocak 2021 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle birlikte bazı önemli yenilikler kullanıcılara sunuldu. Güncelleme, programdaki bazı hataların da üstesinden geldi.

C++, C#, PHP, Python, HTML, CSS ve Java gibi en popüler diller dâhil birçok yazılım dilini destekleyen Visual Studio Code, yıllardan beri pek çok yazılım geliştiricisinin yuvası konumunda bulunuyor. Visual Studio Code, düzenli olarak aldığı güncellemelerle çok daha iyi bir deneyim vadetmeye de devam ediyor.

Microsoft, bugün Visual Studio Code'un sunduğu deneyimi daha üst düzeylere taşıyan yeni bir güncelleme daha yayınladı. Ocak 2021 güncellemesi (versiyon 1.53) olarak yayınlanan güncelleme, popüler kod düzenleyicisine bazı önemli yenilikler getirdi. Bu yenilikler arasında web geliştiricilerini sevindirecek bir yenilik de yer aldı. Güncellemeyle gelen tüm yenilikler şu şekilde listelendi:

Yeni sürümle gelen yenilikler:

Sekmeleri sarın: Çalışma alanındaki editör sekmelerini kaydırma çubuğuyla kullanmak yerine sarabilirsiniz.

Çalışma alanındaki editör sekmelerini kaydırma çubuğuyla kullanmak yerine sarabilirsiniz. Sekme dekorasyonlarını yapılandırın: Editör sekmesine durum dekorasyonları ekleyebilirsiniz.

Editör sekmesine durum dekorasyonları ekleyebilirsiniz. Arama modunu özelleştirin: Arama görünümünü kullanabilir veya yeni bir arama editörü açabilirsiniz.

Arama görünümünü kullanabilir veya yeni bir arama editörü açabilirsiniz. JavaScript hata ayıklama: Koşullu istisna 'breakpoint' noktaları ve Node.js worker_threads için destek.

Koşullu istisna 'breakpoint' noktaları ve Node.js worker_threads için destek. Dizüstü bilgisayar kullanıcı deneyimi güncellemeleri: Not defteri hücreleri için anahat görünümü ve gelişmiş gezinme için içerik haritaları.

Not defteri hücreleri için anahat görünümü ve gelişmiş gezinme için içerik haritaları. Markdown önizleme görüntüsü otomatik güncelleme: Resimler değiştiğinde önizleme otomatik olarak güncellenecek.

Resimler değiştiğinde önizleme otomatik olarak güncellenecek. Emmet iyileştirmeleri: Daha hızlı performans sunacak ve en yeni özellikleri destekleyecek.

Daha hızlı performans sunacak ve en yeni özellikleri destekleyecek. Uzantı yönergeleri: Uzantı geliştirenler için belgelenmiş en iyi uygulamalar gösterilecek.

Uzantı geliştirenler için belgelenmiş en iyi uygulamalar gösterilecek. Uzaktan Geliştirme (Remote Development) video serisi: Container tabanlı ortamlar oluşturmayı ve yapılandırmayı öğrenebileceksiniz.

Güncelleme, Visual Studio Code'da karşılaşılan bazı ufak tefek hataları da giderdi. Güncellemenin yenilikleri hakkında detaylı bilgi almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.