Vivaldi isimli internet tarayıcısı yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme, Vivaldi'nin internet sitelerine yalan söylemesini ve bugüne dek yaşanan uyumsuzluk sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Bundan sonra Vivaldi kullanıcıları, hiçbir internet sitesine erişim sorunu yaşamayacaklar.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısının Google Chrome olduğu su götürmez bir gerçek. ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından geliştirilen ve uzun zamandır kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelen Google Chrome, web sitesi geliştiricileri için de büyük bir önem arz ediyor ve geliştirilen siteler, genellikle Google Chrome ile tam bir uyum içinde çalışabilir.

Google Chrome kullanıcıları, internet sitelerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ancak diğer internet tarayıcılarını kullanan bazı kullanıcılar, bazı sitelere erişmek konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Çünkü geliştirilen internet siteleri Google Chrome ile uyumlu oluyor ve diğer internet tarayıcıları, bu internet sitelerini açmakta zorlanabiliyorlar. "Vivaldi" isimli tarayıcı da internet sitelerini açmakta zorlanan tarayıcılardan bir tanesi.

İnternet sitelerine erişmede yaşanan sıkıntıların farkında olan Vivaldi ekibi, şimdi dahiyane bir çözüm geliştirdi ve tüm sorunları ortadan kaldırdı. Öyle ki bundan sonra kullanıcılar, Vivaldi tarayıcısı üzerinden Google Chrome ile uyumlu geliştirilmiş tüm internet sitelerine rahatlıkla erişebilecekler. Çünkü Vivaldi ekibi, son güncellemesiyle birlikte internet sitelerine yalan söylüyor. Peki nasıl?

Kullanıcılar, internet sitelerine erişmek istedikleri zaman bir ağ trafiği yaşanıyor. Bu ağ trafiği kapsamında internet sitesi, kullanıcıların hangi lokasyondan ziyaret ettiğini, hangi internet tarayıcısını kullandığını ve genel IP adresini görüntüleyebiliyor. İşte Vivaldi ekibi de tam olarak bu noktada yalan söylüyor. Vivaldi'nin son sürümü, ziyaret edilen internet sitelerine Google Chrome'dan geliniyormuş gibi bilgi veriyor.

Aslına bakacak olursak Vivaldi'nin internet sitelerine farklı bir bilgi vermesi, mümkün olmayan bir durum değil. Çünkü Vivaldi, Google Chrome'un çekirdek teknolojisine sahip. Hal böyle olunca da tarayıcı, internet sitelerine kendisini çok kolay bir şekilde Google Chrome gibi gösterebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, Vivaldi üzerinden bağlandıkları neredeyse hiçbir internet sitesinde sorun yaşamıyorlar.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan raporlar; Vivaldi'nin Netflix, Spotify, WhatsApp, Medium, Twitch ve Google Docs gibi pek çok internet sitesinde uyumluluk sorunlarının olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak Vivaldi geliştiricileri tarafından yapılan son açıklamalarda, Vivaldi kullanıcılarının son güncellemeyle birlikte sorun yaşadıkları tüm internet sitelerine rahatlıkla erişebilecekleri ifade edildi.

Vivaldi, açık kaynak kodlu bir yazılım. Yani tek bir şirketin tekeli altında değil ve geliştiriciler, bu internet tarayıcısını daha iyi bir hale getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yapılan son çalışmalar da Vivaldi'nin en büyük sorunlarından bir tanesini çözmüş oldu. Yetkililer, bu önemli yeniliğin Vivaldi'nin popülaritesine doğrudan etki yapacağını ve uygulamanın tarayıcı sektöründeki yerinin biraz daha yükseleceğini söylüyorlar.