vivo, Çin'den gelen haberlere göre 3 yeni telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonlar, 44W hızlı şarj desteğine sahip olacak ve 5G bağlantı desteği sunacaklar. Telefonların Y serisinde olması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi vivo'nun yeni akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Çin'in 3C sertifikasyon sisteminde ortaya çıkan bu akıllı telefonlar, V2354A, V2353A ve V2353DA olarak kodlanmış durumdalar. Kesinleşmiş bir şey olmasa da yaklaşan telefonlar, orta segmentte varlık gösterecekler gibi duruyor.

3C veri tabanında yapılan incelemeler, bu akıllı telefonların 5G destekli olacağını gözler önüne sereiyor. Ayrıca her üç modelde de 44W hızlı şarj desteği bulunacak. Diğer teknik detaylar ise şimdilik gizemini koruyor.

3C veri tabanından alınan ekran görüntüsü:

vivo'nun yeni akıllı telefonları, çok büyük ihtimalle bir modelin alt varyantları olarak karşımıza çıkacak. Sektör kaynaklarına göre vivo'nun yeni akıllı telefonları, Y serisinin üyesi olarak karşımıza çıkacaklar.

vivo'nun yeni akıllı telefonlarıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri yeniden bilgilendireceğiz.