vivo, orta segment yeni telefonu "V40 SE"yi duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Peki vivo V40 SE neler vadediyor?

Çinli teknoloji devi vivo, V40 serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerindeki internet sitesinde, "V40 SE" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonu listelemeye başladı. Telefon, sahip olduğu özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

vivo V40 SE, 6.67 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme oranı sunan bir AMOLED ekranla donatıldı. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 1.800 nit tepe parlaklık değeri ile parıl parıl parıldayacak gibi görünüyor. Delikli ekrandaki selfie kamera 16 MP çözünürlük sunarken, telefonun parmak izi okuyucu sensörü de ekrana gömülü olarak karşımıza çıktı. Bu arada; vivo V40 SE, su ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP54 sertifikasına sahip.

Karşınızda vivo V40 SE

vivo'nun yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisiyle donatıldı. Bu işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, işletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile karşılaşıyoruz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ise üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Yapay zekâ ile desteklenen kamera kurulumunda, 50 MP ana kamera bulunuyor. 8 MP ultra geniş açılı kamera ile 2 MP yardımcı kamera da vivo V40 SE'de mevcut.

vivo V40 SE teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, 1.800 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 8 GB (LPDDR4X, Sanal RAM desteği) Depolama 256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 16 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (44W) İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14) Bağlantı 5G, 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Boyutlar 163,17 x 75,81 x 7,79 mm Ağırlık 185,5 g

vivo V40 SE fiyatı:

vivo, yeni akıllı telefonunu internet sitesinde listelemiş olsa da telefonun fiyatına ilişkin henüz bir açıklama yok. Öte yandan; vivo V40 SE'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de şimdilik bilinmiyor.